Tajani pide perdón tras decir que Mussolini “hizo cosas positivas”

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha rectificado este jueves las declaraciones que realizó a la emisora italiana Radio24 en las que elogiaba algunas medidas adoptadas por el dictador fascista Benito Mussolini. "Hasta que declaró la guerra al mundo entero siguiendo a Hitler y promovió las leyes raciales, aparte del asunto dramático de Matteotti [líder socialista asesinado por militantes fascistas], hizo cosas positivas", afirmó. Tajani destacó que durante su mandato, Mussolini realizó numerosas infraestructuras. "Se puede no compartir su método, yo no soy fascista ni lo he sido nunca, pero si hay que ser honestos, hizo carreteras, puentes, edificios, centros deportivos, rehabilitó parte de nuestra Italia. Cuando se hace un juicio histórico se debe ser objetivo", dijo.

Sus palabras han desatado una tormenta política en Bruselas, donde numerosos eurodiputados han exigido su dimisión o le han pedido que reculara. Ante la creciente presión del hemiciclo, reunido esta semana en Estrasburgo, Tajani ha dado marcha atrás con un comunicado en el que se disculpa. "Como antifascista convencido, pido perdón a aquellos que se hayan sentido ofendidos por lo que dije, que en ningún caso pretendía justificar o banalizar un régimen antidemocrático y totalitario", se excusó.

Las opiniones de Tajani generaron un virulento debate en el Parlamento Europeo. Esteban González Pons, vicepresidente del Partido Popular Europeo —al que pertenece Tajani—, recordó el bagaje democrático de su grupo, que "condena el fascismo, el nazismo, el franquismo y el comunismo", y defendió el derecho de Tajani a equivocarse. "Todos podemos cometer un error ante los medios o que [las palabras] se tergiversen", señaló el político español.

Iratxe García, del PSOE, afeó a Pons ese capote a Tajani, y le acusó de connivencia con la ultraderecha. "Es lamentable que ya no nos sorprendan las palabras de Pons ni de ningún otro dirigente del PP, que no solo coquetean sino que blanquean a las fuerzas de extrema derecha que están amenazando el proyecto europeo, la convivencia misma y la democracia", atacó. Para el líder de los liberales europeos, Guy Verhofstadt, las palabras de Tajani evidencian que ya ha empezado su propia campaña electoral, y criticó que olvide la importancia institucional del puesto que ocupa.

En la nota hecha pública para defenderse, Tajani, miembro de Forza Italia, el partido del que también forma parte Silvio Berlusconi, muestra su sorpresa ante aquellos que le asocian al fascismo pese a un pedigrí democrático que considera suficientemente probado. "Me duele profundamente que pese a mi historial personal y político, algunos piensen que soy indulgente con el fascismo". Y matiza las alabanzas a Mussolini. "He sido siempre antifascista de todo corazón. Siempre he pensado que Mussolini y el fascismo fueron la etapa más oscura de la historia del siglo pasado".

La polémica llega en un momento en que la amenaza de un repunte de las fuerzas nacional populistas sobrevuela la Eurocámara, donde el apellido Mussolini está presente gracias a la nieta del dictador, Alessandra Mussolini, eurodiputada del Grupo Popular Europeo.

El eco de las declaraciones de Tajani, que afronta la recta final de su mandato a solo dos meses y medio de la celebración de las elecciones europeas que renovarán el hemiciclo, ha llegado a organizaciones de resistentes de la Segunda Guerra Mundial. La presidenta de la Asociación Nacional de Partisanos, Carla Nespolo, desempolvó otro episodio de la etapa fascista previa al conflicto bélico. "Vaya a preguntar en Etiopía, donde poblaciones enteras, mujeres, niños, hombres, fueron exterminados al modo de Mussolini, con gas", exhortó a Tajani.