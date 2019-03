May intenta trasladar a la UE la responsabilidad de un fracaso en el acuerdo del Brexit

Agotados los argumentos, ha llegado la hora de las amenazas. Theresa May someterá de nuevo a votación del Parlamento su acuerdo del Brexit el próximo martes, y las perspectivas de que salga adelante no son halagüeñas. Así que la primera ministra ha desistido de intentar convencer a los euroescépticos recalcitrantes del Partido Conservador y trasladar sus temores a dos grupos muy concretos: los ciudadanos que votaron a favor de la salida de la UE y los jefes de Estado y de Gobierno de las instituciones comunitarias. En la localidad de Grimsby (Reino Unido), donde el Brexit obtuvo un respaldo mayoritario en el referéndum de 2016, May ha pintado un panorama sombrío si su pacto no sale adelante. "Quizá no salgamos nunca de la UE. La única certidumbre de la que dispondremos será un futuro incierto", ha dicho.

El Gobierno británico ha apostado todo su capital restante al esfuerzo de lograr obtener de la UE garantías legales de que el llamado backstop, la salvaguarda irlandesa impuesta por Bruselas, no se mantendrá por tiempo indefinido. Es el gran escollo para convencer al ala dura de los conservadores, que ve en la solución temporal de mantener a Reino Unido en la unión aduanera -como vía para evitar una nueva frontera física entre las dos Irlandas- una trampa que retrasará sine die su anhelado Brexit. De momento, el equipo negociador de Downing Street, compuesto por el ministro para la Salida de la UE, Stephen Barclay, y el Abogado General del Estado, Geoffrey Cox, no han logrado avances en sus conversaciones.

"Los diputados se enfrentarán la semana que viene a una importante decisión", ha dicho May en Grimsby, "pero la UE también debe tomar una decisión. Ambos somos parte en este proceso. Está en el interés de la Unión Europea que Reino Unido abandone las instituciones con un acuerdo. Estamos trabajando conjuntamente, pero las decisiones que la UE tome en los próximos días tendrán un gran impacto en el resultado de la votación. Los líderes europeos me transmiten que les preocupa que el tiempo se esté agotando, y de que solo tenemos una oportunidad de que todo esto se haga correctamente. Mi mensaje para ellos es que ha llegado el momento de actuar".

Hasta ahora, los intentos del Gobierno británico de incrementar la presión sobre Bruselas para lograr torcer el brazo a la Comisión Europea han chocado contra un muro, pero el equipo de May parece confiar -en el fondo, les acusan desde la oposición, esa ha sido siempre su estrategia- en que el vértigo de la cercanía de la fecha de salida, el próximo 29 de marzo, ablande la resistencia europea.

"Creo que en los últimos días ha habido avances. Se puede lograr más y es posible hacerlo", se sumaba el ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, en declaraciones a la BBC, a la estrategia de May. "Pero si todo esto termina de un modo amargo, las generaciones futuras dirán que Europa se equivocó. Confío en que no sea así".

En situación de espera

La primera ministra se vio forzada la semana pasada, ante la amenaza de dimisiones en bloque de miembros proeuropeos de su Gobierno, a trabajar con un calendario que juega en su contra y ha colocado a los principales actores de este drama en situación de espera. El martes volverá a votarse el acuerdo del Brexit. De resultar derrotado, como todo parece indicar, entre el miércoles y el jueves siguiente se votarán dos nuevas mociones que el Ejecutivo británico se ha comprometido a presentar.

La primera de ellas preguntará a los diputados si están de acuerdo en abandonar las instituciones comunitarias sin ningún tipo de acuerdo, a pesar de los vaticinios de desastre que manejan todas las instituciones económicas. Si dicen que no, se votará un segundo texto que otorgue a May el mandato de solicitar a Bruselas una prórroga en la fecha de salida. Una extensión "breve y limitada", acotó la primera ministra en el Parlamento. Una extensión en la que ella misma no cree, pero que se ha convertido en el comodín con el que ya cuentan todas las facciones políticas. Los euroescépticos, porque creen que una prórroga de dos meses no servirá para nada y al final lograrán lo que pretenden: un Brexit a las bravas. Los moderados, porque ven la oportunidad de que surja un pacto entre conservadores y laboristas que suavice los términos de la salida, lo que llaman la "opción Noruega". Los proeuropeos, porque ven más posibilidades de impulsar un segundo referéndum. Y los negociadores de la Unión Europea, porque se quitan de encima la presión en incremento que provoca la cercanía del 29 de marzo.

"Si no logramos que se produzca el Brexit, no podremos avanzar en todos aquellos asuntos domésticos que preocupan a la ciudadanía. Tendremos por delante simplemente más meses y años de discusión. Si seguimos por ese camino, puede que nunca salgamos de la UE en absoluto", ha dicho la primera ministra a una ciudadanía que, intuye May, está harta de todo este embrollo y quiere salir de él cuanto antes.