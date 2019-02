LaPobreDeVidal agita la campaña electoral en Argentina

Vídeo de campaña de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

En el interior de una casa de chapa, una mujer toma las manos de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y le agradece que gracias al macrismo sus nietos podrán ir al colegio y ya no tendrán que “preocuparse por el desayuno”. Parece resignada, consciente de que la crisis económica no permite que sus hijos consigan “laburo”, pero también celebra que, tras 12 años de kirchnerismo, el macrismo le habla ahora “con la verdad”. “Hace cuatro años que vivo en un país realista... ahora sí puedo decir que hace cuatro años que vivo en la realidad, que me están diciendo la verdad”, insiste la mujer. La gobernadora, visiblemente emocionada, cierra el spot: “Vos decís que crees en mí; yo creo en la gente como vos, y creo que por gente como vos vamos a salir”.

El vídeo retrata una escena de la campaña de calle que tantos éxitos dio al macrismo en 2015, sobre todo en las barriadas populares. Se supone que todo debe ser espontáneo, sin preparación previa, y los mensajes, auténticas muestras de apoyo. Pero esta vez, hubo un detalle delator: en las redes sociales descubrieron que la mujer que recibe a Vidal ya había protagonizado al menos otros dos vídeos similares con políticos macristas.

“Todo el mundo piensa que al pobre se lo compra con algo”, dice la mujer, pero “denle convicciones, denle un fundamento. Díganle: ‘Vas a ver que al final del camino tus hijos, tus nietos, van a estar mejor de lo que vos estuviste’”. Por eso, agrega, votará otra vez por Cambiemos, el partido del presidente Mauricio Macri. El mensaje resume cuál será el discurso de campaña del oficialismo para las generales de octubre. Argentina está mal, pero pronto estará mejor. Macri irá entonces por la reelección. También lo hará Vidal, al frente de la provincia más grande de Argentina, un país dentro de otro país.

Vidal es la política con mejor imagen del país sudamericano, una potente candidata que, si toda va bien, podrá algún día aspirar a la Casa Rosada. La mujer del vídeo así lo siente o, al menos, así parece. Con el hashtag #LaPobreDeVidal, los usuarios de las redes sociales denunciaron la paradoja de alguien que celebra “la verdad” mientras se pone en duda la autenticidad de su discurso.

La identidad de la protagonista del vídeo no tardó en conocerse. Se llama Patricia Erazo y no es una actriz. Maneja un comedor comunitario en un barrio pobre de Escobar en las afueras de la capital. Trabaja realmente para los más pobres y se siente identificada con el macrismo. En el pasado, distintos vídeos de campaña mostraron como Erazo se “sorprende” ante la visita de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, o del exsubsecretario de Juventud del macrismo, Peter Robledo. En medios locales se la ve también en actos de campaña del macrismo. En las redes sociales no tuvieron piedad y acusaron al Gobierno de montar vídeos que después presenta como espontáneos.

La gobernadora contó en Instagram que había conocido “a Patricia y a su marido Javier, que en el barrio Villa Bote de Escobar llevan adelante un comedor, talleres de costura, herrería y un grupo de murga para que los chicos estén contenidos, alejados de la calle. Hablamos sobre sus proyectos y de cómo podemos seguir trabajando juntos para cumplir su sueño de atender una Casa de Primera Infancia". Tras la polémica en las redes, fuentes de la Gobernación de Buenos Aires hablaron con el diario Clarín. “Es la primera vez que María Eugenia [Vidal] la visita y es una persona que efectivamente trabaja en un comedor", aseguraron.