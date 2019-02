La candidata de Trump a embajadora ante la ONU renuncia al puesto

POOL New

Heather Nauert, la mujer designada por Donald Trump para convertirse en la nueva embajadora de Estados Unidos ante la ONU, ha renunciado al puesto, citando motivos personales. “Los últimos dos meses han sido agotadores para mi familia y por tanto es en el interés de mi familia que retiro mi nombre de la toma en consideración”, ha dicho Nauert, en un comunicado publicado por el Departamento de Estado, donde ejercía de portavoz desde 2017.

El motivo de la retirada de Nauert, de 49 años, es que empleó a una niñera que residía legalmente en Estados Unidos pero no tenía el visado de trabajo adecuado, según fuentes anónimas citadas por Associated Press

Se trata de una trabajadora de nacionalidad jamaicana que Nauert y su marido emplearon hace 10 años, según una fuente anónima citada por The Washington Post, y a la que pagaban su salario en efectivo. Cuando descubrieron que no pagaba impuestos, según la misma fuente, insistieron en que se abonara la factura fiscal.

Un nombramiento público como el de embajadora ante la ONU debe confirmarse en el Senado, por lo que la nominada iba a ser objeto de una investigación en profundidad. Nauert, según The Washington Post, compartió el asunto de su niñera con el equipo de seguridad diplomática al inicio del proceso de escrutinio, y le aseguraron que no sería suficiente para hacer descarrilar su confirmación. Pero aún así decidió hacerse a un lado. “Servir en la administración en los últimos dos años ha sido uno de los mayores honores de mi vida y siempre estaré agradecida al presidente, al ministro y a mis colegas en el Departamento de Estado por su apoyo”, añade Nauert en el comunicado, en el que no aclara si regresará a la portavocía del departamento dirigido por Mike Pompeo.

Trump nominó a Nauert en diciembre para el puesto de embajadora ante la ONU, que quedó vacante tras la dimisión por sorpresa en octubre de Nikki Haley, que fue gobernadora de Carolina del Sur. El nombramiento llamó la atención por su relativa inexperiencia en política exterior. Nauert se convirtió en portavoz del Departamento de Estado en 2017, sin experiencia política previa y tras una carrera como presentadora de Fox News.

Trump definió a Nauert como “muy talentosa, muy lista y muy rápida”. Con una mayoría republicana en el Senado, la confirmación de Nauert parecía más que probable, pero el presidente no había llegado a nominarla oficialmente ni se habían acordado fechas para la audiencia pública en la cámara.

“Su decisión personal de retirar su nombre de la toma de consideración para convertirse en nominada a embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas es una decisión hacia la que tengo gran respeto”, dijo Pompeo, en un comunicado. El Departamento de Estado ha asegurado que el presidente anunciará “pronto” su siguiente opción para representar al país ante la ONU.

La retirada de Nauert supone que Estados Unidos seguirá durante un tiempo más sin embajador ante la ONU. La Administración Trump se ha venido caracterizando por un insólito ritmo de dimisiones y despidos. Hoy cuenta con seis puestos vacantes u ocupados por dirigentes en funciones, incluidos la jefatura de Gabinete, las secretarías de Defensa e Interior, así como los cargos de administrador de la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA) y de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).