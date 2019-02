El Parlamento inflige una nueva derrota a May sobre su estrategia del Brexit

Theresa May ha perdido esta tarde la escasa autoridad que le quedaba para seguir negociando con la UE el acuerdo del Brexit. Por 303 votos frente a 258, el Parlamento británico ha rechazado una moción del Gobierno en la que se pedían dos semanas más de plazo para seguir discutiendo con Bruselas. Un último intento de cambiar los términos del llamado backstop, la salvaguarda irlandesa, en el acuerdo de retirada de la UE. Ese fue el mandato de Westminster el pasado 29 de enero, y a él se agarraba la primera ministra para ganar tiempo y convencer a la UE de que era posible sacar adelante el plan si cedían en el asunto irlandés.

Pero el Parlamento había aprobado por mayoría algo más ese día: el mandato, no vinculante pero de mucha fuerza moral, de impedir a toda costa que Reino Unido abandonara la UE sin un acuerdo. Los euroescépticos no se fían de May, y han decidido abstenerse y restar fuerza a la estrategia del Gobierno. La votación de este jueves no es vinculante. De hecho, May ni siquiera acudió a Westminster, y sigue adelante con sus planes negociadores. Ha prometido que el próximo 27 de febrero volverá al Parlamento con algo más concreto. Y que, de no ser así, permitirá a los diputados presentar nuevas mociones para decidir qué rumbo deben tomar las negociaciones del Brexit, antes de que llegue la fatídica fecha de salida del 29 de marzo.