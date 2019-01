May pedirá a Bruselas revisar el acuerdo del Brexit para lograr el apoyo de los euroescépticos conservadores

La primera ministra británica, Theresa May, durante su intervención este martes en el Parlamento británico.

La primera ministra británica, Theresa May, ha asegurado este martes en el Parlamento que volverá a Bruselas para pedir una revisión del acuerdo que negoció para el Brexit, con el fin de recibir el apoyo de la Cámara de los Comunes. La UE, sin embargo, rechaza una renegociación del documento.

Al abrir el debate sobre una serie de enmiendas en torno al Brexit que serán votadas esta tarde, May ha destacado que hay que enviar "el mensaje más claro posible" a la UE sobre lo que quiere el Parlamento británico, después de que los diputados rechazasen con rotundidad el pasado día 15 el pacto negociado por la propia primera ministra con Bruselas, debido, sobre todo, a la oposición a la cláusula irlandesa o backstop, que busca evitar una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte.

Así, May ha manifestado, en un movimiento que a nadie ha sorprendido, su respaldo a una moción presentada por el conservador Graham Brady, que pide eliminar del acuerdo la polémica salvaguarda irlandesa y sustituirla por un "arreglo alternativo" para impedir esa frontera entre las dos Irlandas. En principio, este texto va en contra de la línea oficial sostenida hasta ahora por May, según la cual ya no era posible reabrir las negociaciones con la UE, pero la primera ministra se ha agarrado a este clavo ardiendo para intentar forjar una alianza con el ala euroescéptica de su partido y salvar su plan.

La primera ministra ha reconocido que el pacto que presentó al Parlamento sufrió una dura derrota hace dos semanas, cuando los diputados lo tumbaron por una mayoría de 230 votos, por lo que ahora Bruselas, apuntó, debe considerar los próximos pasos. "El voto (del día 15) fue decisivo y yo lo he escuchado, así que el mundo sabe lo que esta Cámara no quiere. Hoy necesitamos enviar un mensaje enfático [a la UE] sobre lo que queremos", ha afirmado la dirigente tory sobre las enmiendas que serán votadas este martes. May ha recalcado también la importancia de superar "la confusión, la división y la incertidumbre" en el país y pasar a entablar un "nuevo" vínculo con la UE.

La enmienda presentada por el jefe del llamado Comité 1922, sir Graham Brady, que eliminaría el llamado backstop, la salvaguarda irlandesa que ha exigido Bruselas, y pide a cambio la búsqueda de “soluciones alternativas”, será previsiblemente apoyada por los tories euroescépticos, entre ellos, el exministro de Exteriores Boris Johnson.

"Está muy claro que a lo que vamos es al bloqueo, al desastre del no acuerdo. La enmienda de los laboristas pretende dar suficiente tiempo para evitar una salida sin acuerdo. Pero para ello el Gobierno tiene que prolongar el artículo 50 en cualquier caso", ha defendido el líder laborista, Jeremy Corbyn, al replicar a la primera ministra y defender una moción que aspira a retirar de la mesa la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. "Es inevitable que retrasemos la salida" prevista para el próximo 29 de marzo, ha insistido Corbyn ante la propuesta de May. "El impacto de un no acuerdo será devastador para Reino Unido, costará miles de puestos de trabajo. Todos nos oponemos a una salida sin acuerdo", ha remarcado. "Será irresponsable para nuestra economía y nuestra industria".