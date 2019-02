La embajadora de Venezuela en Londres ocultó cuatro millones en Andorra

La embajadora de Venezuela en Reino Unido, Rocío del Valle, declaró el pasado 11 de septiembre ante el juzgado de Andorra que indaga desde 2012 si una red de exdirectivos de PDVSA y exjerarcas chavistas ejecutó un saqueo de 2.000 millones de euros en la petrolera estatal venezolana.

La magistrada instructora había dictado semanas antes de la declaración de la diplomática una orden de detención internacional contra 12 personas, entre las que figuraba Del Valle.

La diplomática aseguró a la juez que el dinero que ingresó en la BPA procedió de la venta en 2011 de unos derechos de herencia – donde figuraba entre los 14 beneficiarios- de un terreno de 19.000 hectáreas que su familia tenía en el estado venezolano de Sucre. El comprador, que pagó cinco millones de euros, fue el propio Salazar, “amigo de su familia”, según la declaración judicial de la diplomática. Salazar, añadió, fue también quien le recomendó abrir una cuenta en la entidad andorrana.

La embajadora rechazó en el juzgado la acusación de que asesorara a compañías durante su etapa como representante diplomática de Venezuela en China (2004-2013). “No podía prestar servicios a ninguna empresa. No puedo, por mi carrera, por mi trabajo…”, le dijo a la magistrada. Y negó que fueran suyas las firmas que figuran en varios de los documentos internos de la BPA. “Nunca he estado en una sociedad ni en una empresa de ningún tipo. Esto choca con las funciones que he tenido toda mi vida, de 38 años de servicio. Soy funcionaria de carrera, tengo una licenciatura, un máster y un doctorado […]. Nunca he actuado como intermediaria o auxiliadora ni como nada de Diego Salazar en ninguna empresa ni Gobierno… He cometido el pecado de ser amiga de toda la vida de la familia de Diego y de haberle vendido mis derechos sucesorios”, indicó la diplomática a la juez.

La magistrada indaga también si Del Valle percibió de Salazar 60.000 euros en una cuenta en un banco chino y unas “vacaciones de lujo” de una semana en París. Del Valle tildó de “regalo” esta última prebenda. .

La lista de procesados en Andorra por el expolio de PDVSA se eleva a 28 personas. Incluye a los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado. El primero se encuentra detenido en España por causas judiciales ajenas al saqueo de la energética venezolana. Alvarado está siendo investigado en la Audiencia Nacional por otro caso de corrupción.