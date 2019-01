El periodista Carlos Fernando Chamorro se exilia en Costa Rica ante las amenazas del régimen de Ortega

El periodista Carlos Fernando Chamorro, la voz que más incomoda al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha anunciado este domingo que se ha exiliado en Costa Rica para proteger su integridad física y su libertad. Chamorro ha hecho pública la decisión cuando se cumplen cinco semanas del asalto a las oficinas de la redacción de Confidencial y de Esta Semana, el medio que dirige y el programa de televisión que presenta.

“Hemos recurrido a todos los mecanismos legales, a la denuncia de robo ante el Ministerio Público y al recurso de amparo ante la Corte de Suprema de Justicia para que ordene el cese de la ocupación de nuestra redacción. Sin embargo, no solo no ha habido una respuesta correctiva, sino que se han agravado las amenazas que apuntan a la criminalización de mi persona”, ha explicado al inicio de la edición de este domingo de Esta Semana, que ha grabado desde Costa Rica. “Ante estas amenazas extremas he tenido que tomar la dolorosa decisión de salir al exilio, sobre todo para poder seguir ejerciendo el periodismo independiente”.

La persecución contra la prensa independiente se agudizó en la recta final del pasado año, con el cierre de 100% Noticias y el encarcelamiento de dos de sus periodistas, Miguel Mora y Lucía Pineda, acusados por presuntos delitos criminales. Los ataques contra Chamorro y los periodistas de Confidencial, entre ellos Carlos Salinas Maldonado, colaborador de EL PAÍS, se incrementaron. No obstante, Chamorro y su equipo han logrado mantener a flote tanto su diario digital como el programa de televisión. “Hemos mantenido el compromiso de seguir haciendo periodismo para mantener vivos estos espacios de libertar y pensamiento crítico bajo esta dictadura”, ha asegurado el periodista este domingo.

Chamorro ha insistido en que desde Costa Rica seguirá ejerciendo el periodismo, “investigando y denunciando los crímenes, la corrupción y la impunidad, y documentando la crisis terminal de esta dictadura”. “Tengo la convicción de que vienen días mejores para Nicaragua, y es imperativo mantener abiertos todos los espacios de libertad de expresión, para seguir construyendo la esperanza de una nueva República, como la soñó mi padre, Pedro Joaquín Chamorro. Una república democrática con justicia social, basada en profundas reformas institucionales, que esta vez hagan irreversible la garantía de que nunca más se impondrá una dictadura. Una democracia sin apellidos, para acabar desde la raíz con el germen de la dictadura, el caudillismo, y el autoritarismo”.

Chamorro apoyó abiertamente durante su juventud la lucha clandestina del Frente Sandinista de Liberación Nacional para derrocar la dictadura de Somoza. La misma que asesinó a su padre, en 1978, cuando era director de La Prensa, en ese entonces el diario más importante de Nicaragua.

El periodista ha hecho un doble llamamiento tras anunciar su exilio. Por un lado, a los ciudadanos nicaragüenses a que sigan rechazando “la censura y la autocensura a través de las redes sociales”. Además, ha pedido a los “empresarios, pequeños medianos y grandes, a apoyar a la prensa independiente, que en los momentos más crudos de la persecución, sigue escribiendo las páginas más hermosas del periodismo nacional”.