Una mujer británica recibe una carta de su novio 77 años después de ser escrita

77 años después de ser escrita, la carta de amor que un soldado británico escribió a bordo de un barco que fue hundido cuando navegaba por el Atlántico en la Segunda Guerra Mundial, ha llegado a manos de su destinataria. Phyllis Ponting, a sus 99 años, ha podido saber ahora que Bill Walker lloró de alegría cuando se enteró por carta que ella había aceptado su propuesta de matrimonio.

Ponting es una abuela de siete nietos, casada dos veces, que no duda de su historia de amor de juventud aunque pensara que Walker nunca había respondido. No creyó que su novio sobreviviera a la guerra, ha contado al programa de la BBC The One Show. "Habría acudido directamente a mi domicilio", dijo. "Nos habríamos casado. Me amó mucho".

La carta fue recuperada, junto a otras 700, de la bodega del mercante Gairsoppa en una expedición organizada para rescatar las 48 toneladas de plata que transportaba el buque, valoradas en unos 25 millones de euros.

Un equipo del programa de televisión entregó a Ponting una copia de la carta en su domicilio de Devizes, en el suroeste de Inglaterra. "No puedo creer que la carta estuviera en el fondo del mar y ahora puedo leerla", contó tras reconoces la letra de su novio.

"Si solo pudieras saber lo feliz que me hizo, cariño", escribió Walker a su novia para transmitirle la felicidad que sentía con su compromiso matrimonial.

La carta original forma parte de la exposición Voices from the Deep (Voces de las profundidades), que muestra en el Museo Postal de Londres las cartas recuperadas del Gairsoppa, hundido frente a las costas de Irlanda en febrero de 1941 tras ser torpedeado.