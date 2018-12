Un veterano ingeniero de Boeing, nuevo jefe interino del Pentágono

Patrick Shanahan, quien asumirá como jefe interino del Pentágono el primer día de enero, es un veterano, pero no de guerra. El subsecretario de Defensa no tenía experiencia política ni militar antes de asumir su actual puesto en julio del año pasado. El exempresario de 56 años había dedicado las últimas tres décadas a trabajar para el fabricante de aviones estadounidense Boeing. En su largo recorrido por la compañía fue responsable de logística y operaciones, así como también vicepresidente y gerente general de Boeing Missile Defense Systems. Finalmente, el ingeniero colgó los guantes el verano pasado cuando el presidente Donald Trump lo propuso como segundo del Pentágono.

El fallecido senador John McCain de Arizona amenazó con bloquear el nombramiento de Shanahan tras escucharlo decir que tenía que “revisar el tema” cuando se le preguntó sobre el suministro de armas a Ucrania. McCain, quien entonces era el presidente del Comité de Servicios Armados, el que supervisaba la audiencia, dijo que le parecía “perturbador” que no estuviera al tanto del asunto: "No es un buen comienzo. No vuelva a hacer eso o no apoyaré su nombramiento”. Finalmente, el Senado confirmó a Shanahan en julio pasado en una votación de 92 sobre 7.

Shanahan asumirá como Secretario de Defensa en funciones el próximo 1 de enero en reemplazo de Jim Mattis. El jefe del Pentágono anunció este jueves su retirada, la que fue recibida con buenas palabras por parte de Trump. Sin embargo, tras conocerse la carta de renuncia, donde hacía explicito su desacuerdo con el rumbo que estaba tomando EE UU en materia de política exterior, el mandatario decidió prescindir de sus labores el último día del año. El gran detonante fue anuncio del repliegue inmediato de las tropas de Siria.

El nuevo jefe interino cumplió un papel relevante en el fortalecimiento del músculo militar en los presupuestos de 2019. Él encabezó los planes para aumentar la partida del gasto militar con el propósito de ganar posición en el pulso geoestratégico con Rusia y China. Según los medios locales, Trump siente simpatía por el “muy talentoso” exempresario porque a menudo le da la razón para quejarse del costo de los sistemas de defensa.

Sumado a la administración presupuestaria, como subsecretario de defensa, Shanahan se encargó hasta ahora de la supervisión diaria de la agencia y del trabajo sobre la nueva Fuerza Espacial propuesta por Trump.