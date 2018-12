Sánchez avala el apoyo de España al Pacto Global en la Cumbre de la ONU sobre Migración en Marrakech

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha avalado hoy en la cumbre de la ONU sobre migración en Marrakech el apoyo de España al Pacto Mundial para una Migración Segura y Ordenada que van a suscribir al menos 164 de los 193 países miembros de las Naciones Unidas para abordar de forma conjunta el fenómeno migratorio.

Sánchez ha sido uno de los pocos jefes de Gobierno que esta mañana se ha desplazado a Marrakech para ratificar y defender un acuerdo que, por primera vez, aborda las migraciones de una manera integral. El pacto, no vinculante, es una declaración de principios que entiende la migración como un movimiento natural de la pobación y que debe gestionarse desde el respeto a los derechos humanos. “Pocos asuntos son tan urgentes como el que debatimos hoy aquí. La migración no desaparecerá y no podemos rehuir los debates que genera”, ha mantenido el presidente ante un plenario con algunas ausencias notables como la de Estdos Unidos, Italia, Australia, Austria, Chile o Hungría.

El presidente ha hecho hincapié en la necesidad de trabajar en medidas a corto y largo plazo y, sobre todo, en el entendimiento de que ningún país es capaz de gestionar este fenómeno “estructural” en solitario. “Es una materia global. Ningún país puede abordar el fenómeno de manera aislada y juntos conseguiremos una respuesta más eficaz”, ha destacado Sánchez. “Este pacto es muy importante para España porque representa un avance cualitativo en un multilateralismo eficaz”.

Mientras en otros países, como Bélgica o Suiza, la ratificación del pacto ha motivado acaloradas broncas políticas, la presencia de España en la cumbre no ha sido contestada por la oposición. “Los partidos, incluso los que usan el fenómeno migratorio para sacar rédito lectoral, son conscientes de la solidaridad española. Los líderes de la oposición han entendido la importancia de estar aquí y el Gobierno de España agradece que no haya sido motivo de confrontación”, ha defendido la Secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, que acompañaba al presidente.

Sánchez se ha referido veladamente al rechazo de al menos una docena de países al acuerdo, ausencias que no impedirán la adopción del pacto por consenso. “Esto es una responsabilidad compartida. Soy consciente de que la tarea es inmensa porque justo cuando más necesitamos los organismos multilaterales, como Naciones Unidas, están siendo cuestionados por esos grandes países que dominan el mundo”. Estados Unidos, el principal destino de la migración internacional desde 1970, ni siquiera ha participado de las negociaciones para la redacción del documento, pero, según fuentes diplomáticas y de la organización, ha ejercido presión hasta el final para vaciar de peso político al evento.

Actualmente hay 267 millones de personas que viven fuera de los países en los que nacieron y el pacto recoge 23 objetivos que deberían servir como hoja de ruta para orientar las políticas migratorias. “España va a colaborar en la ejecución equilibrada de los 23 objetivos. Es necesario que favorezcamos las vertientes positivas de la migración y gestionamos adecuadamente las negativas”, ha mantenido Sánchez.

En el acuerdo se destaca que la detención de migrantes solo se aplique en última instancia, se apela a que los Gobiernos velen por evitar la desinformación y los discursos negativos sobre la migración en los medios y se exhorta a garantizar los derechos humanos de los migrantes. En este sentido, España, ha reforzado la necesidad de la cooperación internacional para enfrentar las mafias que trafican con seres humanos. “La inmigración irregular no es el camino. Debemos seguir luchando conjuntamente contra las redes de trafico por que es una violación inadmisible de los derechos humanos”, ha defendido.