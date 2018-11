Salvini y Di Maio abren la puerta a modificaciones en el presupuesto reprobado por la UE

“¿El déficit? No nos obsesionemos con los decimales”. De este modo, lo que debía constituir una frontera inexpugnable para defender los denominados Presupuestos del pueblo, se convierte en una minucia que ya no debería ningún obstáculo para negociar con la Unión Europea. Matteo Salvini, líder de la Liga y viceprimer ministro de Italia abre así la puerta a cambios sustanciales. Y su socio, Luigi Di Maio, que hace solo unos días explicaba en este periódico que no permitiría tocar ni un euro de las cuestiones básicas de las cuentas expansivas italianas, acepta prolongar el diálogo con la UE que logró abrir el primer ministro, Giuseppe Conte, el pasado sábado en Bruselas.

Salvini es quien ha hablado más claro en una entrevista con AdnKronos. “Si los presupuestos hacen crecer al país, el déficit puede ser del 2,2% o del 2,6%... No es un problema de decimales, sino de seriedad y concreción”. Pero en las filas del M5S también hay un reblandecimiento de la posición respecto al déficit. “Como hemos dicho, el tema no son los números sino los ciudadanos”, ha recordado Di Maio. Una posición solicitada por Conte tras su reunión en Bruselas con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, que ha devuelto vigor a la Bolsa y ha precipitado la prima de riesgo por hasta los 285 puntos básicos, frente a los 301,2 de la apertura. Su punto más bajo desde el pasado 5 de octubre y lejos de los 339 puntos básicos que llegó a alcanzar a mediados del mes pasado.

El cambio de tendencia, sin embargo, no puede tomarse como una realidad hasta el encuentro que mantendrán esta noche los dos líderes políticos y el primer ministro. La idea sobre la que trabajar consistiría en aplazar algunos meses la aplicación de la Renta Ciudadana y la reforma de la Ley de Pensiones. Con ello se ganaría alrededor de dos decimales. Un dato que ni siquiera tienen claro en el Ejecutivo que contentase a Bruselas.

El problema es que el Ejecutivo italiano vive en campaña electoral permanente. La coalición gobierna unida el país, pero compite en el territorio, pueblo a pueblo y con la vista puesta en las elecciones europeas, articulando discursos a menudo antagónicos. Vivir con un ojo puesto en los sondeos y otro en los mercados conduce a menudo a disonancias políticas formuladas con pocas horas de diferencia. El equilibrio parece cada vez más complicado entre las formaciones. Pero esta vez ambos líderes han dado muestras de querer encontrar una solución que evite el procedimiento de infracción abierto contra Italia.

El M5S, hasta hace unos días mucho más cerrada a las modificaciones, teme una crisis de Gobierno que conduzca a elecciones anticipadas. A principios de año se verán los primeros resultados económicos y el Ejecutivo sabrá si es capaz de hacer frente a la emisión de títulos. Los números no cuadran y la Liga saca a los grillinos ya siete puntos porcentuales en estimación de voto. Alrededor de un 33% que le permitiría gobernar formando una coalición con el centroderecha, el espacio ideológico con el que se presentó a las últimas elecciones.