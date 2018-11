El abogado de la paquistaní absuelta de blasfemia huye y se refugia en Holanda

Saif ul-Mulook, abogado Asia Bibi, la mujer cristiana absuelta el pasado miércoles por el Tribunal Supremo de Pakistán de una condena a muerte por blasfemia dictada en 2010, ha huido a Holanda. Los jueces no hallaron pruebas para condenar a Bibi por presuntamente hacer comentarios despectivos sobre el profeta Mahoma durante una discusión con otras mujeres, pero tras la decisión de absolverla, extremistas musulmanes se han movilizado públicamente para demandar de todos modos que se ejecute la pena de muerte. En una rueda de prensa este lunes, Ul-Mulook ha explicado que ha viajado a Holanda porque temía por su vida y que lo ha hecho "contra sus deseos". El abogado ha comentado que desconoce el paradero de Bibi y si se encontraba o no aún en prisión, y ha señalado que querría estar en Pakistán hasta que su defendida "esté segura". El letrado ha salido de su país gracias a la fundación Ayuda a los Cristianos Perseguidos.

Ul-Mulook ha querido dejar claro que su escapada era inevitable. “No me gusta estar aquí sin ella, pero yo me había convertido en una diana [para los radicales] y tenía que marchar”, ha dicho. La mujer ha permanecido ocho años en el corredor de la muerte por haber insultado, supuestamente, al profeta Mahoma en una riña con vecinas que se negaron a que Bibi bebiera agua de un pozo comunitario por no ser musulmana.

El abogado ha alabado la fortaleza de los jueces paquistaníes por no ceder ante las presiones: “Nadie debe ser juzgado sin pruebas, y con Asia Bibi no las hay para un delito de blasfemia”.

En un intento de calmar los ánimos, el Gobierno de Islamabad ha acordado con el grupo islamista radical Tehreek-e-Labbaik Pakistán (TLP) la revisión del caso. En teoría, Asia Bibi debería ser puesta en libertad antes del próximo día 10, pero la reacción de TLP ha cambiado las cosas. Entre otras medidas, TLP ha arrancado al Gobierno el compromiso de no oponerse a una eventual petición del grupo de prohibir la salida de Bibi del país. Formalmente, el Gobierno no bloquearía la petición del grupo islamista de incluir a la cristiana absuelta en la Lista de Control de Salidas, donde se inscribe a las personas sobre las que pesa la prohibición de abandonar Pakistán. El abogado ha recordado a este respecto que el Gobierno paquistaní ha asegurado que Bibi no figura en esa lista. Y ha abundado en que no hay razón alguna para incluirla: “Mi clienta ha sido absuelta y ya no está sometida a juicio alguno. Esa lista no es para ella”.

Ashiq Masih, esposo de Asia Bibi, ha pedido asilo para toda su familia a Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. En Holanda, la mayoría del Parlamento ha instado al Gobierno a que “reciba a la mujer porque su vida corre peligro”. También este lunes, el Ejecutivo holandés ha analizado la seguridad de su embajador en Pakistán Ardi Stoios-Braken. Según la prensa local, ha sido amenazado como consecuencia de "unas imágenes blasfemas para el islam" publicadas en Twitter por Geert Wilders, el político antimusulmán holandés y líder del Partido de la Libertad. Los mismos medios paquistaníes apuntan la posibilidad de un plan para atacar la embajada holandesa. Sobre este punto, el Gobierno holandés ha señalado que “nunca discutimos asuntos de seguridad”.