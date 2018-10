El Brexit puede suponer que los nuevos trabajadores pierdan hasta 120.000 euros de aquí a 2050

Cuando las emociones ya no bastan, nada mejor que apelar al bolsillo para despertar conciencias. La organización de Reino Unido Our Future Our Choice (Nuestro Futuro, Nuestra Decisión), que representa a los jóvenes englobados en el movimiento para un nuevo referéndum sobre el Brexit, ha encargado un riguroso estudio económico y las cifras hablan por si solas. En el peor escenario, el de un Brexit no negociado que deje al país bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio, los nuevos trabajadores podrían perder hasta 120.000 euros en salario de aquí a 2050.