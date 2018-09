Theresa May descarta que haya un nuevo referéndum sobre el Brexit

Theresa May comienza esta semana un curso político rodeada por varios frentes. Y para cada uno de ellos tiene un mensaje. Con las organizaciones como People´s Vote (El voto de la gente) que preparan una campaña para exigir un nuevo referéndum sobre el Brexit, la primera ministra británica ha sido rotunda: "Volver a hacer la misma pregunta sería una gruesa traición a nuestra democracia, y una traición a la confianza que los votantes depositaron en su voto", ha escrito May en el diario conservador The Daily Telegraph este domingo.