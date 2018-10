Trump llama “demócrata” a su ministro de Defensa y dice que “puede que se vaya”

Donald Trump ha llamado "demócrata" a su ministro de Defensa, Jim Mattis. Un adjetivo que, para el presidente de Estados Unidos, tiene una considerable carga negativa, teniendo en cuenta que la semana pasada, en un mitin de campaña en Pensilvania, llamó a los demócratas “una mafia radical”.

“Creo que es una especie de demócrata, si quiere que le diga la verdad”, ha dicho Trump sobre Mattis, general de cuatro estrellas retirado, en una entrevista en la CBS el domingo por la noche. Resulta un cambio significativo de opinión sobre alguien a quien en su día llamó “uno de los generales más efectivos que hemos tenido en muchas, muchas décadas”,

Trump no ha especificado, no obstante, si Mattis será el siguiente en la abultada lista de bajas en su administración, después de la sorpresiva dimisión la semana pasada de Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU. “Puede que se vaya”, ha dicho Trump sobre Mattis. “Quiero decir, en algún momento, todo el mundo se va. Todos. La gente se va. Esto es Washington”.

Mattis es considerado uno de los miembros más independientes del Gobierno de Trump, y a menudo ha servido de discreto corrector a las salidas de tono del presidente con los aliados de Estados Unidos. Ha defendido el compromiso de EE UU con la OTAN y se ha mostrado crítico con el presidente ruso, Vladímir Putin, con quien Trump siempre ha mostrado una posición más tibia.

La continuidad de Mattis en el Gobierno es objeto de abundante especulación en los pasillos de Washington desde que, el mes pasado, se publicara el libro de Bob Woodward, que describe el caos de la Casa Blanca de Trump, y en el que el prestigioso periodista atribuye a Mattis haber cuestionado la capacidad mental del presidente, comparando su comprensión con la de un niño de 10 u 11 años.

Mattis ha eludido cualquier conflicto con el presidente. Pero la llegada el pasado mes de abril de John Bolton y Mike Pompeo, asesor de seguridad nacional y secretario de Estado, respectivamente, han provocado un reequilibrio de poder en el que Mattis, según diversos analistas, puede no sentirse tan cómodo.

Putin "probablemente" ha estado implicado en asesinatos

En la misma entrevista televisiva, Trump ha dicho que Vladímir Putin “probablemente” ha estado involucrado en asesinatos y envenenamientos, pero le ha restado gravedad alegando que no han sido en Estados Unidos. “Probablemente lo ha estado, sí. Probablemente”, ha dicho, cuando el entrevistador le ha preguntado sobre el tema. “Pero no es en nuestro país”, ha añadido. El presidente ruso ha sido acusado de estar detrás de numerosos ataques contra disidentes, periodistas o exespías, como Serguéi Skripal, de cuyo envenenamiento en suelo británico, junto con su hija, el Gobierno de Theresa May acusa al Kremlin.