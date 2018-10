Arabia Saudí, dispuesta a admitir que Khashoggi murió durante un interrogatorio, según medios de EEUU

Arabia Saudí está preparada para reconocer que el periodista Jamal Khashoggi murió en un interrogatorio después de entrar en el consulado de su país en Estambul (Turquía), según informan varios medios estadounidenses, entre ellos CNN, The New York Times y The Wall Street Journal. La cadena de televisión estadounidense habla de "dos fuentes" que aseguran que "los saudíes están preparando un informe que reconoce que la muerte de Jamal Khashoggi fue el resultado de un interrogatorio que salió mal, uno que intentaba su rapto desde Turquía". Según una de las fuentes que maneja la CNN, los saudíes supuestamente informarán de que la operación se llevó a cabo "sin autorización y transparencia" y que aquellos que estuvieron involucrados "serán acusados".

Preguntado sobre estas informaciones durante una visita a Georgia, el presidente de EE UU, Donald Trump, respondió que "nadie sabe" si puede tratarse de un informe oficial, según la agencia Reuters. Horas antes, Trump habló este lunes de la posibilidad de que "asesinos corruptos" estuvieran detrás de la desaparición del periodista saudí. Según The New York Times y The Wall Street Journal, esta declaración "abre una ventana" a la monarquía saudí para defender que el asesinato no tendría nada que ver con los líderes del reino, "una teoría comentada por una persona familiar con los planes saudíes de echar la culpa a un oficial de los servicios de inteligencia y así proteger al el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán".

El rastro del periodista, crítico con el actual Gobierno de su país y en especial con el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán, se perdió el pasado 2 de octubre cuando entró en el consulado saudí en Estambul. Según los medios estadounidenses, las autoridades turcas creen que Khashoggi fue asesinado y desmembrado dentro del Consulado, y habrían hecho llegar pruebas a los servicios de inteligencia de EE UU. “Las grabaciones de audio desde dentro de la embajada exponen lo que ocurrió a Jamal [Khashoggi] después de entrar. Se puede escuchar su voz y la voz de hombres hablando en árabe. Puedes oír cómo fue interrogado, torturado y asesinado”, afirmó el viernes pasado una fuente turca citada por The Washington Post, medio para el que trabajaba Khashoggi.