Trump envía a su secretario de Estado a Arabia Saudí por el caso del periodista desaparecido

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, viaja este lunes a Arabia Saudí para tratar de resolver la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi. Así lo anunció en Twitter el presidente estadounidense, Donald Trump, tras hablar por teléfono con el rey Salman. La Casa Blanca busca controlar una crisis diplomática en ciernes. Khashoggi vivía en EE UU antes de desplazarse a Estambul, donde se teme que fue asesinado en el consulado saudí el pasado día 2.

El caso salpica cada vez más a la Administración Trump porque ha avalado el ascenso del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, y senadores republicanos y demócratas piden sancionar a Riad por la desaparición del periodista, que era crítico con el régimen autoritario. Durante una entrevista el fin de semana, Trump amenazó con imponer “una castigo severo” a Arabia Saudí si es responsable de la muerte del periodista, aunque ha rechazado por ahora restringir la venta de armas.

Fuentes de seguridad turcas aseguran que Khashoggi, que era columnista de The Washington Post, fue asesinado cuando acudió al consulado saudí para realizar un trámite matrimonial. Arabia Saudí lo niega pero apenas ha dado explicaciones de por qué no hay pruebas de que el periodista abandonara el consulado. Según el Post, los servicios de inteligencia estadounidenses interceptaron conversaciones de oficiales saudíes en las que hablaban de cómo el príncipe Salman ordenó una operación para tenderle una trampa a Khashoggi con el objetivo de detenerle y trasladarle a Arabia Saudí. Washington sospecha que la operación saudí, que habría consistido en mandar a un equipo de 15 personas en varios aviones a Estambul, no se ejecutó como estaba previsto.

“Acabo de hablar con el rey de Arabia Saudí que niega tener conocimiento sobre lo que podría haberle pasado a ‘nuestro ciudadano de Arabia Saudí’. Él dijo que están trabajando estrechamente con Turquía para encontrar una respuesta”, escribió Trump en Twitter. “Estoy enviando inmediatamente a nuestro secretario de Estado para reunirse con el rey”, agregó.

El Departamento de Estado especificó en un comunicado que el presidente “ha pedido una investigación rápida y abierta” sobre Khashoggi. Trump anunció la semana pasada que EE UU colaboraría con Arabia Saudí y Turquía en la investigación de la desaparición del periodista, de 59 años.