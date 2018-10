Ricardo Boechat (Buenos Aires, 1952), un influyente periodista que ha moderado varios debates presidenciales en sus más de 40 años de carrera, incluido el primero de estas elecciones, analizó en conversación con EL PAÍS el momento político que vive la potencia sudamericana y aseguró que, pese a la convulsa campaña electoral: “Brasil no está al borde de un colapso”. Y aunque las posturas de los dos principales aspirantes se encuentran en polos opuestos, gane quien gane “tendrá que caminar hacia el centro”.

Brasil entra en la recta final antes de la primera vuelta de las presidenciales. Unas elecciones que han estado precedidas por una agitada campaña, en la que ha quedado fuera el líder del Partido de los Trabajadores (PT) el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado desde abril acusado de corrupción; el ascenso del candidato ultraderechista del Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro, que fue apuñalado durante la campaña; un centro casi inexistente y una pugna que se pronostica se resolverá en la segunda vuelta entre Bolsonaro y el sucesor de Lula, Fernando Haddad, quien se incorporó a la campaña hace menos de un mes.

Para entender lo que está sucediendo, Boechat apunta a dos factores: que la sociedad brasileña está más interesada en política y que ha sido una campaña en la que dominó la desesperanza.“El país atraviesa una crisis económica, con 24 millones de desempleados, un déficit fiscal de 135.000 millones de reales, un gobierno ilegítimo anulado por sí mismo [en referencia al impeachment de Dilma Rousseff] y un estado fallido en su capacidad de prestar servicios y atender a demandas grades de la población, en seguridad, salud, educación…”.

“La tecnología que permite propagar instantáneamente una mentira de manera global es la misma que la desenmascara”.

“Nosotros somos una democracia con muchos problemas, pero ¿Brasil está al borde de un colapso? Creo que ese es el análisis de quien mira mucho las redes sociales sin ver la realidad en su conjunto”. Este escenario, reconoce, ha propiciado el ascenso de figuras como Bolsonaro con “promesas milagrosas —pero no plausibles—que seducen a personas que están desesperadas”. Coincide con el publicista brasileño Nizan Guanaes y opina que: “Bolsonaro es un analgésico, no una cura”.

La inhabilitación de Lula deja en el aire si hubiera logrado la victoria para el PT en primera vuelta. Algo que ve poco probable y considera que hubiera profundizado la brecha en el país. “Haddad protagoniza menos esta división y no creo que si gana sea tan lulista. Tendrá la necesidad de afirmar su personalidad”.

“Las elecciones pacificarán en buena medida las tensiones actuales y sea quien sea el ganador tendremos un presidente que será legítimo y que caminará hacia el centro para empezar el Gobierno”. Además, destaca el papel del Legislativo como contrapeso. “Las dos candidaturas tendrán que salir de su discurso y de su pauta electoral para tener una negociación realista con el Congreso”. “Si la política serena seguro que la economía viene después”.

El “fracaso” de las fake news

En las elecciones que ha vivido el continente este año ha habido una tema omnipresente: las noticias falsas. Sabe que no todos sus colegas están de acuerdo con él pero considera que “en Brasil este año es la elección del fracaso de las fake news, y no es no lo hayan intentado, pero no ha trascendido en la campaña”.

El periodista cree que la idea de que pudieran ser determinantes en los comicios brasileños “son un subproducto de la situación estadounidense, le dieron valor a esto y entonces el mundo entero va detrás”. Y cosidera que en un mundo que fue más vulnerable a la mentira en el pasado y padeció el nazismo, la esclavitud, la dictadura, “la tecnología que permite propagar instantáneamente una mentira de manera global es la misma que la desenmascara”.

Y puntualiza: “Me parece importante no colocar a las redes sociales como termómetro, ya no son termómetro, son retratos de las excitaciones, de los odios, parece que las personas al día siguiente se matarán… Pero no se matarán, irán al trabajo, hablarán del tema en el almuerzo o en el café de la tarde y siguen sus vidas”.