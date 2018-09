Bruselas estrena ofensiva financiera y judicial contra la deriva autoritaria

"La UE es una comunidad imaginaria de la que no sacamos gran provecho". Así describe al club comunitario el presidente polaco, Andrej Duda (vinculado al partido de Kaczynski) a pesar de que su país es el principal beneficiario de los fondos estructurales comunitarios. Polonia tiene asignado 86.000 millones de euros en el período 2014-2020, una cantidad que se suma a las millonarias partidas recibidas desde su ingreso hace casi 15 años. La Comisión Europea calcula que gracias a los fondos recibidos entre 2007 y 2013 el PIB de Polonia será un 6% mayor de lo que hubiera sido sin esa ayuda. El volumen de los subsidios europeos es tan descomunal que suponen el 61% de la inversión pública en Polonia.

Las cifras también son espectaculares en el caso de Hungría, donde los fondos europeos, según Bruselas, suponen el 55% de la inversión pública. Entre 2014 y 2020 Budapest espera recibir 25.000 millones de euros. Solo en un año (2015) el impulso comunitario generó un crecimiento económico equivalente al 5% del PIB húngaro.

Bruselas no niega que la política de cohesión en Europa central y del Este también ha beneficiado al resto de la UE. Se calcula que cada euro de ayuda ha contribuido a aumentar en 60 céntimos las exportaciones de los antiguos socios de la UE hacia los nuevos. Pero los grandes beneficiarios han sido los países de la ampliación cuya renta per cápita no ha dejado de aumentar y ya se aproxima, en su conjunto, al 70% de la media comunitaria.

Los beneficios quizá sean más evidentes a partir de 2021 porque la Comisión planea una drástica rebaja de los fondos destinados a algunos países del Este, según datos revelados por El PAÍS. Hungría, en concreto, podría perder un 24% de los fondos y Polonia, un 23%. Quizá entonces Duda descubra que la solidaridad europea no era tan imaginaria.