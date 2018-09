Pequeños préstamos para llegar a grandes mercados

Espiridión de los Santos y su hermano José. Foto: Jessica Belmont / Vídeo: Banco Mundial

Los mangos más dulces y las artesanías más bonitas de zonas alejadas de México no llegarían a los mercados internacionales si no fuera por intermediarios financieros que dan préstamos a productores y empresarios ahí donde los bancos no llegan.

Este es el caso de Espiridión de los Santos y su hermano José, quienes no imaginaron que sus mangos llegarían a otros países. Años atrás no tenían recursos para trabajar adecuadamente la producción de este fruto, tampoco fertilizaban, por lo tanto, la cosecha no era abundante.

Tener acceso a créditos financieros les permitió mejorar sus tierras, incrementar la cantidad y la calidad de su producto y ahora hasta exportan a Estados Unidos.

Expansión de Finanzas Rurales es un proyecto que busca fortalecer el desarrollo de pequeñas instituciones financieras en México, las cuales están ubicadas cerca de zonas de escasos recursos en el país. Estas instituciones conocidas como intermediarios financieros dan préstamos a habitantes de zonas rurales con el fin de impulsar sus proyectos productivos.

Pero ¿por qué hacerlo a través de estos intermediarios financieros? Porque en las zonas a las que ellos llegan no hay banca comercial debido a su lejanía geográfica, a su escasa población o porque no ven a los habitantes como candidatos fuertes para darles préstamos. Además, los intermediarios son empresas ya localizadas en la zona, conocen los usos y costumbres del lugar, y dan también créditos de bajos montos sin tantos requisitos, ni papeleos, lo que permite que a través de ellos se entreguen más créditos, haciendo eficiente los costos de implementación del proyecto.

Estos intermediarios financieros además de dar préstamos, dan capacitación a los productores o empresarios de estas zonas rurales sobre cómo incrementar sus ventas y los promueven en ferias o centros de exposición para hacer crecer sus negocios. Así Maria Morales ha conseguido más clientes lo que le ha permitido ampliar su negocio y que su próximo pedido de artesanías vaya hacia el Caribe.

Jessica Belmont es productora online del Banco Mundial.