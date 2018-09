Por qué es El Cairo la ciudad más contaminada del mundo

La colina de la Muqattam ofrece una vista privilegiada de El Cairo, una megalópolis de unos 20 millones de almas. También podría ser un lugar ideal para presenciar la puesta de sol. No obstante, la mayoría de días, una densa cortina de polución cubre la capital egipcia, convirtiendo el Sol en un vulgar disco de color mortecino. Pero no es la única en maltratar los pulmones de sus habitantes. Otras grandes urbes, sobre todo del mundo en vías de desarrollo, padecen el mismo problema. Un grupo de investigadores de la consultora Eco Experts ha elaborado un listado mundial para poder compararlas combinando los datos de contaminación ambiental, sonora y lumínica. El resultado no es precisamente halagador para los orgullosos cairotas.