Un ex alto cargo del Vaticano acusa al Papa de encubrir abusos sexuales

El arzobispo Carlo Maria Viganò, exnuncio en Washington entre 2011 y 2016, ha publicado una carta de 11 páginas en la que acusa al papa Francisco de “cubrir” y silenciar los abusos del cardenal Theodor McCarrick y le pide que “dimita”. Viganò asegura en su carta que él personalmente informó al Papa que el cardenal había sido acusado de acoso sexual a un adolescente y que el propio Benedicto XVI le había impuesto una serie de sanciones.

La carta, una acusación sin precedentes a un Pontífice de 14 páginas, fue publicada por diversos medios católicos conservadores como el The National Catholic Register, LifeSiteNews o InfoVaticana. El Papa retiró a McCarrick su condición de cardenal el pasado julio por esas mismas acusaciones, un hecho insólito en la Iglesia desde 1928.

Viganò -un controvertido e influyente arzobispo que ocupó altos cargos en el Vaticano y que ya ha acusado en más ocasiones a otros miembros de la curia- asegura en su carta que habló personalmente con el papa Francisco sobre la gravedad de las acusaciones que pesaban sobre McCarrick justo después de su elección en 2013. El denunciante, que ya estuvo en las entretelas del llamado caso Vatileaks, es un ultraconservador de la línea antigay.

Sin embargo, asegura, Francisco “continuó encubriéndolo” y “no tomó en consideración las sanciones que el papa Benedicto le había impuesto”. Además, prosigue en su acusación, el actual papa lo convirtió en un “fiable consejero”. Viganò, que fue apartado por Benedicto XVI y enviado a Washington, ha decidido hablar, señala, porque “la corrupción ha llegado a los niveles más altos de la Iglesia”.

Carlo María Viganò.

Según explica en su carta, a la que el Vaticano todavía no ha respondido, en el primer encuentro que mantuvo con Francisco, este le preguntó su impresión sobre McCarrick. “Le respondí con total franqueza y, si lo desean, con mucha ingenuidad: ‘Santo Padre, no sé si usted conoce al cardenal McCarrick, pero si le pregunta a la Congregación para los Obispos, hay un expediente así de gordo sobre él. Ha corrompido a generaciones de seminaristas y sacerdotes, y el Papa Benedicto le ha impuesto retirarse a una vida de oración y penitencia’. El Papa no hizo el más mínimo comentario a mis graves palabras y su rostro no mostró ninguna expresión de sorpresa, como si ya conociera la situación desde hace tiempo, y cambió enseguida de tema”, señala en su misiva.

La acusación, justo en el momento que el Papa se encuentra en Irlanda, territorio de los mayores escándalos de abusos, y la Iglesia afronta un nuevo escándalo de este tipo en Pensilvania, está solo basada en el testimonio de Vigano. Pero es un terrible misil que llega desde Estados Unidos y que también señala directamente al cardenal Donald Wuerl, actual arzobispo de Washington, acusado de encubrir los abusos de Pensilvania. “Yo mismo hablé del tema con el cardenal Wuerl en varias ocasiones, y no necesité entrar en detalles porque quedó claro inmediatamente que era plenamente consciente de ello. […]. Sus declaraciones recientes diciendo que no sabía nada sobre este tema… son de risa. Miente vergonzosamente”.

La carta de Viganò está llena de acusaciones al círculo del Papa –también en cuestiones personales y de orientación sexual-, entre los que están el secretario de Estado, Pietro Parolin o su consejero, el cardenal Maradiaga. Un hecho que invita a pensar que forma parte de la campaña ultraconservadora procedente de EE UU contra el actual Pontífice, a la que Viganò se ha unido recientemente. Todavía más teniendo en cuenta que se hace pública el día que el Papa se encuentra en Irlanda y deberá responder ante los periodistas sobre cuestiones de abusos.

Sin embargo, el contenido de las acusaciones va mucho más de lo que normalmente estos círculos habían planteado. “El cardenal Wuerl, consciente de los abusos cometidos por el cardinal McCarrick y de las sanciones que le había impuesto Benedicto XVI, se saltó la orden del Papa y le permitió residir en un seminario en Washington D.C. Haciendo eso puso en riesgo a otros seminaristas”, insiste en su carta.