La lucha de una canadiense por cobrar un día de trabajo tras la muerte de su gato

Un tribunal laboral estudió un recurso presentado por Chantal Dumais, exempleada de la Clínica de medicina industrial y preventiva de Quebec, y emitió su veredicto el pasado 23 de julio. Dumais solicitaba una indemnización por "acoso psicológico" y "despido ilegal", desencadenados según ella por un incidente específico: haber pedido un día de permiso pagado por la muerte de su gato, petición que no fue aceptada por su empleador. "La ley no permite que un trabajador se ausente de su centro de empleo y perciba su salario por el fallecimiento de una mascota", indicó el juez Sylvain Allard, de acuerdo con el texto del veredicto.

El 4 de junio de 2015, Chantal Dumais se preparaba para ir a trabajar a la clínica, ubicada en Montreal. Sin embargo, se dio cuenta de que su gato había muerto. Informó por correo electrónico a sus superiores que no se encontraba en condiciones de salir de casa por la tristeza que le había ocasionado el suceso. Recibió como respuesta que podía tomar un día de permiso, pero sin goce de sueldo. Dumais sugirió trabajar desde el ordenador de su hogar. No obstante, los dueños de la clínica mantuvieron su postura. "El empleador indicó claramente a la señora Dumais que no le autorizaba el trabajo a distancia. Le permitió ausentarse, aunque sin salario. Solicitar la presencia de un trabajador en el sitio de sus actividades es una facultad del empleador", precisó el juez Allard.

De acuerdo con el documento del veredicto, Dumais se presentó a trabajar el día siguiente, a pesar de que no estaba en condiciones de hacerlo debido a que se pasó las horas en un continuo llanto. Sin embargo, recibió su sueldo de la jornada. Una semana después, Dumais advirtió que no volvería a trabajar si no se le pagaba el día que permaneció en casa por la muerte de su mascota. Tras la negativa, no se presentó en la clínica. El juez Allard subrayó que Dumais renunció por decisión propia y que las acciones de sus empleadores no podían ser catalogadas como acoso psicológico.

En Quebec, un empleado debe tener un día libre pagado en caso del deceso de cónyuges, hijos, padres o hermanos. Asimismo, cuenta con un día de permiso —aunque sin goce de sueldo— por la muerte de abuelos, nietos, yernos, nueras y cuñados. "Podemos comprender el amor por las mascotas, pero no existe aún un punto en la ley donde se contemple este derecho", explicó a Radio-Canadá Marc Boudreau, abogado especializado en derecho laboral. Boudreau precisó que solo la Asamblea Nacional de Quebec tiene la facultad de un cambio de este tipo.

No obstante, Marc Boudreau comentó que hay cada vez más empleados que solicitan abordar el tema en sus centros laborales, pero es decisión del empleador de mostrar apertura al respecto. En Canadá, la sociedad farmacéutica Shoppers Drug Mart brinda un día de permiso pagado por la muerte de una mascota.

En otros países también existen empresas con este beneficio. Tal es el caso de la firma tecnológica Maxwell en Estados Unidos y de la japonesa iPet Insurance, dedicada específicamente a las pólizas de seguros para animales de compañía. Según un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Hawái, hasta un 30% de los dueños de mascotas sufren un periodo de duelo que puede alcanzar los seis meses.