Dimite el jefe de la aviación civil de Malasia por fallos en la búsqueda del vuelo MH370

El presidente de la Autoridad de la Aviación Civil de Malasia, Azharuddin Abdul Rahman, ha dimitido este martes tras asumir los fallos que se cometieron durante la búsqueda del avión del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que desapareció el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo. El equipo internacional encargado de investigar el suceso ha determinado este lunes en un informe que es probable que el sistema de control del vuelo haya sido manipulado deliberadamente para cambiar la ruta del aparato, pero desconoce la razón. En el documento se exponen los fallos en los sistemas de vigilancia del país, descubiertos por el grupo de investigadores, que no descarta la intervención de terceras personas.

"Con gran pesar y tras mucho meditarlo he decidido dimitir como presidente de la Autoridad de la Aviación Civil de Malasia con efecto a 14 días desde la comunicación de mi dimisión, que he presentado hoy", ha indicado Azharuddin. En un comunicado emitido por la institución, quien fuera responsable de la autoridad aérea cuando el vuelo desapareció ha explicado que, aunque la investigación oficial "no sugiere que el Departamento de Aviación Civil causó el accidente (...), sí establece que el controlador de tráfico aéreo incumplió ciertos procedimientos de operación estándares".

En el documento, el presidente de la autoridad aérea ha añadido que durante los últimos cuatro años ha intentado "ayudar como mejor sabía en la búsqueda del MH370". "Sigo comprometido con encontrar las respuestas que todos buscamos a esta desafortunada tragedia porque se lo debemos a las familias y los seres queridos [de los desaparecidos]", ha afirmado.

El avión, un Boeing 777-200er, desapareció de los radares el 8 de marzo de 2014, unos 40 minutos después de despegar de Kuala Lumpur rumbo a Pekín con 239 personas a bordo, 154 de ellas, chinas. Tras cuatro años de investigaciones, el informe presentado este lunes estipula que el vuelo viró a miles de millas de su ruta programada antes de sumergirse finalmente en el océano Índico. El equipo de investigación —formado por expertos de ocho países— cree que alguien pudo haber apagado deliberadamente el transpondedor del aparato antes de desviarlo. Pero el porqué sigue siendo un misterio. El equipo no ha sido capaz de aclarar qué le pasó al avión y dónde se estrelló, aunque unas 27 piezas han sido recuperadas en playas de Reunión, Mozambique, Mauricio, Sudáfrica y la isla Pemba (Zanzíbar), arrastradas por las corrientes del Índico.