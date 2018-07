Alexandre Benalla, el hombre que pone en duda la “ejemplaridad” de Macron

FOTO: Alexandre Benalla (derecha) junto al presidente Macron en febrero. / VÍDEO: La agresión de Benalla a un manifestante el pasado 1 de mayo. LUDOVIC MARIN (AFP) / EPV

¿Histeria mediática de verano o escándalo de Estado? El caso de Alexandre Benalla, el encargado de la seguridad y hombre de confianza del presidente francés, Emmanuel Macron, que golpeó a dos manifestantes cuando participaba como observador en el operativo policial de las protestas del 1 de mayo, ha sacudido la vida política de Francia. No se trata solo de una actuación “inadmisible”, como ha reconocido el propio Elíseo. Lo que ha indignado a la oposición, y a muchos ciudadanos, es que se ha tardado casi tres meses en saber del caso y solo porque lo reveló la prensa. Es esa sensación de secretismo lo que ha convertido un tema que para Macron solo es una “tormenta en un vaso de agua” en la primera gran crisis de su gobierno. Y puede afectar a proyectos clave de su quinquenio.

Hasta hace poco más de una semana, Benalla, un joven de 26 años criado en un barrio conflictivo, parecía tenerlo todo. Fundamentalmente la confianza máxima del presidente de Francia, de cuya seguridad se ocupaba tanto en actos públicos como privados desde que Macron empezó a preparar su camino hacia el Elíseo, en el verano de 2016.

Pero la noche del 18 de julio, Le Monde destapó que el hombre violento al que se veía en un vídeo viral sobre las protestas del 1 de mayo ataviado con un casco antidisturbios y un brazalete de policía era Benalla. El Elíseo ha admitido que supo desde el primer momento de los hechos, pero no dijo nada y solo le suspendió con 15 días de empleo y sueldo y una degradación de funciones que aun así le permitió mantener un lugar privilegiado en el círculo presidencial más íntimo. La bomba mediática había estallado y el Elíseo no supo, o no quiso, medir la fuerza de la deflagración.

Secretismo presidencial

Esta aumentó cuando la prensa reveló los privilegios de Benalla. El que más ha irritado: un apartamento en el palacio de l’Alma, un exclusivo complejo residencial reservado a contados trabajadores del Elíseo. Que le fuera adjudicado un piso allí —recibió las llaves este mes, después de su reprobada actuación— se considera una muestra más de su cercanía a Macron. Pero el 11 de Quai Branly es también uno de los grandes símbolos del secretismo presidencial francés. Allí instaló durante años François Mitterrand a su amante y a la hija de ambos, Mazarine, que mantuvo en secreto casi hasta su muerte, con la connivencia de una prensa que no dijo nada.

Es precisamente el secretismo lo que ha provocado la indignación popular, explica René Dosière, presidente del think tank Observatorio de la Ética Pública. “El que hayan pasado casi tres meses entre el momento en que suceden los hechos y que se conozca por la prensa ha dado el sentimiento de que había una voluntad de ocultar las cosas”, apunta el exdiputado socialista en conversación telefónica.

El ensayista y asesor Édouard Tétreau, próximo a Macron, reconoce la “decepción” e “incomprensión” que ha generado este caso que exigirá, como ha prometido el mandatario tras la vuelta estival, reformas en el Elíseo. “Los franceses esperaban un presidente absolutamente ejemplar que rompía con las prácticas de antaño y hay una impresión de que las ha reanudado”, señala. Pero subraya al mismo tiempo que no hay que perder la perspectiva.

“Este es un caso pequeño si se compara con todos los escándalos que han pasado en la V República mucho más graves, de gran corrupción, de suicidios en el Elíseo, o el Rainbow Warrior”, el barco de Greenpeace saboteado por los servicios secretos franceses durante el mandato de Mitterrand, en 1985 y que causó un muerto, recuerda. Ciertamente, aunque algunos miembros de la oposición hayan dicho ver tras la figura de Benalla una “policía paralela”, este caso nada tiene que ver con las estructuras que erigieron en la sombra presidentes como Charles de Gaulle con su Servicio de Acción Cívica (SAC) o la célula antiterrorista que creó Mitterrand en el Elíseo y que, entre otros escándalos, realizó más de 3.000 escuchas ilegales para proteger la identidad de la hija secreta del presidente socialista.

Investigación judicial y moción de censura

Aun así, el caso Benalla ha sido considerado lo suficientemente grave como para abrir una investigación judicial, otra administrativa y una política en la Asamblea Nacional, que la semana que viene debatirá además dos mociones de censura —una presentada por la derecha y otra por los partidos de izquierda— contra el Gobierno. Aunque no tienen posibilidades de éxito dada la mayoría parlamentaria de Macron, Dosière advierte de que el caso Benalla puede causar serios contratiempos en una de las prioridades del presidente, la reforma constitucional que prevé reducir el número de diputados y senadores y limitar sus mandatos.

Salvo el partido gubernamental, la reforma “es percibida como una forma de limitar el poder del Parlamento, de debilitarlo”, destaca el veterano parlamentario. Y el caso Benalla, donde “vemos los efectos del poder un poco omnipotente del Elíseo”, les ha permitido demostrar que “el Parlamento, además de la prensa, puede jugar el papel de contrapoder controlando las derivas del ejecutivo”. Paralizada precisamente por el escándalo del guardia de Macron, la reforma constitucional volverá a ser abordada a la vuelta de las vacaciones. Y entonces, adelanta Dosière, la oposición “tendrá un ángulo de ataque diciendo que no se puede debilitar al Parlamento ante el poder del presidente”.