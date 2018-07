La oposición amenaza con una moción de censura al Gobierno francés por el caso Benalla

El primer ministro francés, Edouard Philippe (i), y el secretario de Estado de Relaciones con el Parlamento, Christophe Castaner (c), en la Asamblea Nacional

El partido francés Los Republicanos anunció este martes su intención de presentar una moción de censura contra el Gobierno, insatisfecho con las explicaciones oficiales por el caso de Alexandre Benalla, el responsable de seguridad del Elíseo que golpeó a manifestantes el 1 de mayo haciéndose pasar por policía. Aunque la iniciativa será previsiblemente frenada por la mayoría del partido oficialista en el hemiciclo, es una muestra más de la indignación de la oposición —y, según una encuesta, también de la población— ante un escándalo que ya se ha convertido en la mayor crisis política de Emmanuel Macron desde que asumió la presidencia hace un año.

El objetivo de la moción, que previsiblemente será presentada la semana próxima, es que el Gobierno “se explique”, dijo el presidente del grupo conservador en la Asamblea Nacional, Christian Jacob. La medida podría ser apoyada por diputados de izquierda como los miembros de Francia Insumisa, que también amenaza con una moción de censura propia pero que, a diferencia de Los Republicanos, carece de votos suficientes para registrarla.

La mayoría de los partidos en la oposición considera insuficientes las respuestas dadas hasta ahora por el Ejecutivo francés, cuyo máximo representante, el presidente Emmanuel Macron, sigue guardando un estricto silencio respecto a Benalla, a pesar de que ocho de cada diez franceses, según un sondeo, se declaran escandalizado por este caso. Tres de cada cuatro quieren oír las explicaciones del jefe de Estado, señala la encuesta del instituto Elabe.

El primer ministro, Édouard Philippe, sostuvo que la actuación “inaceptable” de Benalla no es más que una “deriva individual” y no un “asunto de Estado” y advirtió a los diputados, que han abierto una investigación parlamentaria paralela a otra judicial y una tercera administrativa en el seno de la policía, de que no deben constituirse en un “tribunal”.

“Concibo que pueda cuestionarse la eventual proporcionalidad de la decisión que se tomó” para sancionar a Benalla, “pero la velocidad [de la respuesta] no es cuestionable”, sostuvo Philippe, quien además defendió la transparencia de la acción. “Nada fue ocultado, nada fue omitido”, insistió.

Es este punto uno de los que más se están volviendo contra el Gobierno de Macron, que llegó al Elíseo prometiendo un Ejecutivo “irreprochable” y transparencia y “ejemplaridad” total, pero cuyo equipo solo despidió a Benalla después de que la prensa revelara el caso, la semana pasada. “Una República ejemplar no es una República infalible”, dijo Philippe durante una tensa sesión en el hemiciclo.

Mientras, en la comisión parlamentaria, uno de los principales actores de la crisis, el director de gabinete del Elíseo, Patrick Strzoda, asumió la “plena responsabilidad” de la actuación ante Benalla. Fue él el que decidió sancionarlo con sólo 15 días de suspensión de empleo y sueldo y una “degradación” de sus funciones y no informar a la justicia. “Los elementos de los que disponía el 2 de mayo me llevaron a tomar esa sanción que consideré adaptada, proporcional al comportamiento individual indebido. Comprendo que se pueda considerar que no era adecuada, en todo caso, asumo mi decisión”, subrayó quien ha sido señalado como el más probable cabeza de turco en este caso y que insistió en eximir de responsabilidades a Macron, quien en ese momento estaba “a 10.000 kilómetros”, de visita en Australia.