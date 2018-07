Trump describe un “gran progreso” con Corea del Norte tras recibir una carta de Kim

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que se está logrando un “gran progreso” con Corea del Norte tras divulgar el contenido de una carta que ha recibido del dictador norcoreano, Kim Jong-un. En la misiva, Kim se declara “convencido” de que habrá “progresos” en las relaciones entre dos países enemistados desde hace décadas, abre la puerta a un nuevo encuentro con Trump y sugiere que mantiene su compromiso con la desnuclearización nuclear, tal como acordó con el republicano hace un mes en Singapur.

El presidente estadounidense reveló en Twitter el contenido de la carta, fechada el 6 de junio y que describió como una “nota muy bonita”. "Agradezco profundamente los enérgicos y extraordinarios esfuerzos realizados por Su Excelencia Señor Presidente para la mejora de las relaciones entre los dos países y la implementación fiel de la declaración conjunta", escribió Kim en alusión al documento firmado en Singapur. En esa cita, la primera de los líderes de ambos países, se acordó un vago compromiso de Corea del Norte con la “completa desnuclearización de la península coreana”, pero no se pactó ningún calendario ni proceso de inspección.



A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2018

La carta de Kim, sin embargo, fue escrita antes de las reuniones del pasado fin de semana en Pyongyang entre el secretario de Estado, Mike Pompeo, y Kim Yong Chol, considerado la mano derecha del líder supremo. El encuentro fue un fracaso al poner en duda el verdadero compromiso de Corea del Norte con la desnuclearización y evidenciar la dificultad de negociar los detalles del desmantelamiento nuclear.

El Ministerio de Exteriores norcoreano tildó el sábado de “lamentable” la actitud de Pompeo, le acusó de buscar, como si fuera un “gánster” y un “ladrón”, concesiones unilaterales y amenazó con abandonar el compromiso con la desnuclearización. Al día siguiente, Pompeo respondió con confianza en la negociación pero admitió dificultades. El lunes, Trump dijo confiar en el compromiso de Kim con la desnuclearización y acusó a China de querer torpedear la negociación por su malestar con la disputa comercial con EE UU.