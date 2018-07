La gran purga ultraconservadora que pretende dar la vuelta a Polonia

Pawel Potoroczyn conserva la aséptica carta con la que se le notificó de su cese a frente del Adam Mickiewicz Institute. La misiva, que puso fin a ocho años al frente de la institución que promueve la cultura y el idioma polaco en el exterior, no ofrece ningún motivo. Y Potoroczyn, de 56 años, diplomático de formación y con una larga trayectoria como académico y artista, no tiene ninguna duda: “Mi despido, como el de otros tantos, es político. El Ejecutivo busca controlar el Estado. Y parte de su proyecto es controlar la cultura, que alimenta, forma y contribuye al libre pensamiento. Y Ley y Justicia no soporta a cualquiera que no comparta su ideología”.