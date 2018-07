López Obrador y Peña Nieto inician la transición con el TLC en el horizonte

La seguridad del próximo presidente de México es uno de los temas que más se ha hablado desde el domingo. Los medios han dado a López Obrador una cobertura digna de paparazis. Los motociclistas siguen el sedán del político, quien se mueve sin guardaespaldas, por las calles de la Ciudad de México para entrevistarlo en los semáforos. El político ha rechazado hasta el momento protección oficial del Estado Mayor Presidencial. “Yo he sostenido que me cuida la gente, que me cuida el pueblo. Quien lucha por la justicia no tiene nada qué temer”, ha dicho. El martes el presidente Peña Nieto insistió en la necesidad de que tenga vigilancia. López Obrador se limitó a decir que analizará la propuesta, pero que por el momento seguirá sin escolta.