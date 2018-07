Elecciones en México, en vivo y en directo

EL PAÍS

Cuando tu vecino es Donald Trump. Su influencia en las elecciones mexicanas ha sido escasa, por no decir nula. El presidente de Estados Unidos no ha hecho guiño alguno sobre ningún candidato. Sin embargo, todos miran de reojo hacia el norte. La gran incógnita será ver cómo gestiona el próximo presidente la relación con Trump, que ha dado sobradas muestras de que no considera a México ni un socio ni un interlocutor. http://cort.as/-7hH8