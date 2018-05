Un periodista mexicano es asesinado a golpes en Tamaulipas

El periodista Héctor González Antonio ha sido asesinado a golpes, ha confirmado la Procuraduría (Fiscalía) de Tamaulipas, un estado al norte de México atrapado desde hace años el crimen organizado y el narcotráfico. El cuerpo del corresponsal del diario Excélsior en esa entidad ha sido hallado este martes en un solitario camino de tierra. Estaba semi desnudo, ensangretado y con múltiples golpes. González Antonio, quien también escribía para medios locales, es el sexto periodista asesinado en lo que va de 2018 en México.

Hasta el momento se desconocen las causas del homicidio. La Procuraduría local ha dicho que abrirá una carpeta de investigación para esclarecer el asesinato. González Antonio también era colaborador de radiodifusoras y de Televisa Monterrey, la oficina de la televisora más importante de México en el vecino Estado de Nuevo León. El periodista estaba casado y tenía dos hijos. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, ha externado sus condolencias a través de su cuenta de Twitter, "su muerte no quedara impune" ha escrito.

Expreso mis más sentidas condolecias a la familia, amigos y colegas del periodista Héctor González Antonio. Su muerte no quedará impune; tienen mi compromiso de que se investigará y castigará al o los responsables. Descanse en Paz. pic.twitter.com/7XCHeGE1W5 — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) 29 de mayo de 2018

La violencia contra comunicadores se ha ensañado en zona norte del país. Apenas hace cuatro días se informaba sobre el asesinato de Alicia Díaz González, de 52 años, reportera colaboradora de El Financiero y Reforma en la ciudad de Monterrey a causa de un golpe en la cabeza. Ahora, a 284 kilómetros en Ciudad Victoria, Tamaulipas, este nuevo asesinato engrosa las cifras de violencia en un Estado marcado por la violencia entre el crimen organizado y las autoridades federales desde hace años. Solo en 2017 el homicidio doloso en este Estado cerró con 1.053 homicidios dolosos, un incremento de un 23% respecto a los asesinatos reportados en 2016, según las cifras de la Secretaría de Gobernación.

Corresponsales, conductores de televisión, fotoperiodistas, todas víctimas de la violencia en el país. La violencia afecta al gremio en todo el país, aunque especialmente a los reporteros que trabajan en provincia. De los nueve asesinados este año, ninguno vivía en la capital. De acuerdo con la organización Artículo 19, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto 43 periodistas han perdido la vida. Para Reporteros Sin Fronteras ha considerado a Siria y México como los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo.

"México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, no hoy, no ayer, desde hace por lo menos diez años. El riesgo para ejercer el periodismo no ocurre hoy con el asesinato de Héctor, viene ocurriendo desde hace una década y a pesar de todos estos años no han sido suficientes las medidas de protección y de prevención que se dan para los periodistas. No han sido suficientes las investigaciones", señala Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México. Flores ha exigido que se esclarezca el asesinato de los periodistas asesinados.