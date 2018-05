Trump echa abajo la tregua y reanuda la guerra arancelaria con China

Negociar con Donald Trump es adentrarse en el principio de incertidumbre. Lo saben de sobra los mexicanos, y ahora lo está descubriendo China. Apenas 10 días después de declarar el cese de hostilidades arancelarias con el gigante asiático, el presidente de Estados Unidos ha vuelto a desenvainar la espada y ha ordenado imponer subidas tarifarias del 25% a importaciones chinas por valor de 50.000 millones de dólares. El varapalo, que se completa con el anuncio de nuevas restricciones a las inversiones chinas en empresas de alta tecnología, trata de presionar a su rival pocos días antes de la llegada a Pekín del secretario de Comercio, Wilbur Ross. Un gesto que le da más bazas para negociar pero también le recuerda al presidente chino, Xi Jinping, el peligroso camino que se abriría en caso de un fracaso en las conversaciones con Corea del Norte.

En su manual negociador, Donald Trump siempre ha privilegiado las posiciones de fuerza. Presionar y golpear forman parte de su estrategia. “Hay veces en que la única salida es el enfrentamiento. Cuando alguien me trata mal o injustamente, mi respuesta, toda mi vida, ha sido devolver el golpe lo más fuertemente posible”, escribió en The art of the deal.

Esa es la técnica que ha aplicado con China. En su narrativa aislacionista, Pekín es uno de los grandes causantes del declive norteamericano. Trump, al igual que la mayoría de conciudadanos, considera que el gigante asiático se ha aprovechado de la apertura de los mercados estadounidenses, al tiempo que blindaba los suyos. El resultado ha sido un déficit comercial de 375.000 millones de dólares, el mayor del planeta.

La reducción de este desequilibrio supone para Trump un objetivo crucial, sobre todo en un año en que se celebran comicios legislativos (en noviembre se renuevan toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado). Pese a esta urgencia política, la necesidad de recabar el apoyo chino en el pulso nuclear contra Corea del Norte retrasó el inicio de hostilidades. El propio Trump así lo reconoció en público. Y solo fue al tener asegurado el respaldo de Pekín, cuando arrancó el pulso.

El primer golpe lo propinó en marzo pasado. Tras dejar en suspenso la ofensiva arancelaria con Europa (153.000 millones de déficit), impuso a China tarifas del 25% a importaciones por valor de 60.000 millones. El presidente chino, Xi Jinping, no dudó en responder con una medida similar.

El enfrentamiento hizo contener la respiración a los mercados. Se estaban enfrentando dos países que representan el 40% del PIB mundial. Aunque el sector más radical de la Casa Blanca, liderado por el consejero de Comercio, Peter Navarro, abogaba por una guerra abierta, el choque quedó amortiguado hace dos semanas. La intervención del secretario del Tesoro, Steve Mnuchin y otros altos cargos, logró rebajar la tensión y cerrar una tregua. Aunque el pacto no fue refrendado públicamente por Trump, los negociadores de ambas partes acordaron dejar en suspenso las subidas tarifarias. China, además, reconocía la necesidad de aumentar las importaciones estadounidenses.

Ahora, Trump ha vuelto a las andadas. Al menos, retóricamente. Ninguna de las medidas anunciadas es de cumplimiento inmediato. La subida arancelaria se concretará el 15 de junio y las restricciones a las inversiones en el área tecnológica se conocerán el 30 de junio. Este tiempo da margen al secretario de Comercio, que llega el próximo sábado a Pekín, a enfriar otra vez los ánimos. Para muchos expertos, de hecho, la amenaza de Trump tiene como fin fortalecer a su enviado. Paralelamente, reafirma la posición estadounidense ante el resucitado cara a cara que Trump quiere celebrar con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en Singapur el 12 de junio. El mensaje es claro. China, el gran padrino de Pyongyang, debe apoyar a EEUU, de lo contrario habrá guerra comercial. Es Trump negociando.