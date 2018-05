Las tortillas de AMLO, Nestora Salgado y otras polémicas del debate

La gestión de López Obrador (AMLO) al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México volvió a acaparar buena parte del segundo debate entre los candidatos a la presidencia del Gobierno mexicano. Las cifras de aquellos años sirvieron para que el candidato de Morena diese cuenta de su buen hacer en aquel periodo y al mismo tiempo le permitieron al líder de Por México al frente -la coalición PAN PRD-, Ricardo Anaya, para denostar la capacidad de gobernar del aspirante de izquierdas. Unos datos rodeados de polémica que se suman a las declaraciones de José Antonio Meade (PRI) sobre la ex líder de la policía comunitaria de Olinalá (Guerrero) Nestora Salgado o los precios que AMLO le atribuye a la tortilla en 1988.

La polémica sobre Nestora Salgado

Meade llamó “secuestradora” a Nestora Salgado, ex líder de la policía comunitaria de Olinalá, en Guerrero, que aspira ahora a ser senadora por la formación de López Obrador. Salgado estuvo en prisión dos años y medio acusada de secuestro. Aunque todavía quedan procesos abiertos, el 17 de marzo de 2016 un juzgado de la Ciudad de México decretó la libertad para la activista. En febrero de ese año, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas consideró su detención “ilegal y arbitraria” y exigió su puesta en libertad inmediata, así como una “compensación adecuada” por las numerosas violaciones a los derechos humanos.

Las armas que cruzan ilegalmente río Bravo

Ricardo Anaya aseguró durante el debate que 200.000 armas llegan de forma ilegal de Estados Unidos a México. El candidato de Por México al frente parecía hacer referencia al informe Beyond our borders del Center for American Progress que cifra en 213.000 las armas de fuego que cruzan ilegalmente Río Bravo. Además, esta investigación señala que entre 2011 y 2016 al menos 106.000 armas fabricadas en EE UU estuvieron vinculadas con actividades delictivas en México.

El mandato de López Obrador, en cuestión

Ricardo Anaya acusó a López Obrador de que durante su gestión al frente del Gobierno de la ciudad el desempleo aumentó un 63%. La tasa en el 2000 fue de un 3,5% en la capital mexicana y en 2006 subió al 5,5%, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Esto supone un incremento de un 57,14%, aunque bien es cierto que López Obrador empezó su mandato en diciembre, por lo que sería más justo atribuirle la tasa de 2001: 3,9%, lo que supone entonces un incremento durante sus años como jefe de Gobierno del 41,03%.

Anaya también quiso atacar a López Obrador asegurando que durante su gestión en la capital bajó la inversión. Sin embargo, el candidato de la izquierda rebatió el argumento asegurando que su mandato fue el periodo en el que llegó más inversión extranjera directa a la capital. En concreto asegura que fueron 37.000 millones de dólares, una cifra muy similar a la que aporta la Secretaría de Economía que considera que entre 2001 y 2006, la inversión extranjera directa fue de 37.353 millones de dólares. Se trata de un dato no superado en el sexenio anterior ni posterior al de López Obrador. Esta misma entidad establece que en los seis años siguientes (2007-2012) solo se alcanzaron los 31.970 millones y en los seis anteriores (1995 - 2000) apenas llegó a 28.853 millones. A falta del dato de 2018, desde 2013 hasta 2017 la cifra se ha situado en los 27.687 millones.

El TPP y los votos de Morena

“Una secta votó en contra de esto en el Senado, la de Morena, o no saben o no quieren que progresemos”, aseguró Meade durante el cara a cara presidencial. El candidato hacía referencia al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que se ratificó en abril en el Senado mexicano con 73 votos a favor y 24 en contra. Lo cierto es que Morena no tiene representación en esta cámara. Fue en realidad el PT, con quien esta formación va en coalición a las presidenciales del 1 de julio, el que dijo no al acuerdo comercial con 11 países del Pacífico, junto a algunos de senadores del PAN y el PRD.

Las exportaciones de Texas a México

Ricardo Anaya sostuvo que Texas exporta más a México que todo EE UU a Japón. Una afirmación que las cifras de la Secretaría de Economía mexicana y el Banco Mundial permiten corroborar. El 40% de las exportaciones de Texas son a su vecino del sur, lo que supone 92.674 millones de dólares en 2016, según el Ministerio mexicano, mientras que las de Estados Unidos al país nipón alcanzan los 63.234 millones de dólares, según el organismo internacional.

Las tortillas de AMLO

Andrés Manuel López Obrador quiso ejemplificar la pérdida de poder adquisitivo de la gente comparando el precio del salario mínimo con el del kilogramo de tortilla hace 30 años y en la actualidad. Según el aspirante de Morena, en 1988 se podían comprar 50 kilos con el salario más bajo, mientras que en 2018 únicamente alcanza para seis.

En 1985 el precio más bajo del kilo de tortilla se fijó en 45 pesos de entonces (0,045 actuales), según el diario oficial de la federación y el salario mínimo en aquel año se situó en los 938,81 pesos (0,939), según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Entonces se podían comprar casi 21 kilos de tortilla con el sueldo más bajo.

En 1990 el precio del kilo de tortilla se situó en 470 pesos (0,47 actuales) y el salario mínimo en 9.138 pesos (19,44 kilos por salario). Ambos datos quedan lejos de los 50 kilogramos que decía el líder de Morena.

En la actualidad el precio de la tortilla en Ciudad de México está en 12,85 pesos y el salario mínimo es de 88,36 pesos diarios, por lo que solo alcanza para 6,8 kilogramos, una cifra más cercana a la que ofreció López Obrador durante el debate presidencial.