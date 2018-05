Gina Haspel dirigirá la CIA pese a la polémica por las torturas

El Senado de Estados Unidos confirmó este jueves el nombramiento de Gina Haspel como directora de la CIA pese al torrente de críticas que ha recibido por su vinculación con las torturas infligidas a sospechosos de terrorismo tras el 11-S. Haspel, que trabajó más de tres décadas como agente encubierta, se convertirá así en la primera mujer en dirigir la agencia de inteligencia.

El Comité de Inteligencia del Senado había allanado el camino este miércoles al resolver recomendarla con 10 votos a favor y cinco en contra. De no haber superado este primer trámite, su nominación podría haber seguido adelante en el Senado, pero hubiese resultado un signo de debilidad para la candidatura. En el Senado, donde los republicanos controlan 51 de los 100 votos, la nominada por Donald Trump ha logrado 54 votos a favor y 45 en contra, que incluyen el apoyo de seis demócratas y el rechazo de dos republicanos .

La votación tiene lugar tras una audiencia celebrada la semana pasada en la que Haspel fue cuestionada por los legisladores demócratas a raíz de su papel como supervisora de la primera cárcel secreta de la CIA, en Tailandia, donde se llevaron a cabo interrogatorios brutales y torturas por ahogamiento, entre otras técnicas. La exagente recalcó que no había llevado a cabo nada ilegal y que, como directora de la CIA, no realizaría ninguna acción que considerase inmoral aunque se lo pidiese el mismísimo presidente. También señaló que, como había mostrado la experiencia, la CIA no debe dedicarse a interrogar. Sin embargo, rechazó calificar de inmoral los actos que supervisó en aquel entonces.

Esas explicaciones parecen que convencieron a Warner, quien la respaldó y se mostró convencido de que Haspel "es alguien que se pondrá de pie y confrontará al presidente si este le ordena hacer algo ilegal o inmoral, como volver a la tortura". Ante las críticas, dos días antes de la audiencia, Trump había salido en defensa de su nominada: “Mi muy respetada candidata a la dirección de la CIA, Gina Haspel, está siendo atacada por ser demasiado dura con los terroristas. Pensad en esto, en estos tiempos tan peligrosos tenemos a la persona más cualificada, una mujer, que los demócratas quieren que se vaya porque fue dura contra el terror. ¡Que gane Gina!”, escribió en su cuenta de Twitter.