El hombre que perpetró un ataque con cuchillo en París es de origen checheno

El hombre que la noche del sábado sembró una vez más el pánico en París al perpetrar un ataque con cuchillo con el que mató a una persona en el corazón de la capital francesa antes de ser abatido por la policía es un joven de 21 años de origen checheno. El ataque, cuya autoría fue asumida por el Estado Islámico, está siendo investigado por la sección terrorista de la fiscalía de París. Pese a la gravedad de dos de los cuatro transeúntes heridos durante el atentado, su estado ha mejorado y ya no se teme por sus vidas.

Doce horas después del ataque en el céntrico distrito dos de París, lleno de teatros, bares y restaurantes, la información que se tiene del agresor es escasa. Una situación debida, en parte, a que el atacante no llevaba ningún papel identificatorio cuando fue abatido por los policías que acudieron rápidamente al lugar de los hechos, en la calle Monsigny. Además, “no tenía antecedentes judiciales”, dijo una fuente judicial citada por la agencia France Presse. De acuerdo con esta fuente, el joven nació en Chechenia, Rusia, en 1997, aunque vivía en Francia con sus padres, que este domingo fueron puestos bajo custodia policial y estaban siendo interrogados.

El fiscal de París, François Molins, había revelado la pasada medianoche que el ataque estaba siendo tratado como un acto terrorista.

“Sobre la base de los testimonios que afirman que el hombre gritó Allah Akbar (Alá es grande) y en vista del modus operandi, hemos encargado [la investigación] a la sección antiterrorista de la fiscalía de París”, explicó Molins desde el lugar del ataque, perpetrado poco antes de las nueve de la noche. Por el momento, explicó Molins, los cargos son por "asociación terrorista criminal para preparar crímenes contra las personas", además de "asesinato y tentativa de asesinato de personas depositarias de la autoridad pública con fines terroristas".

La autoría del ataque fue asumida poco después por el Estado Islámico (ISIS). “El autor de este ataque con cuchillo en París es un soldado del Estado Islámico”, dijo la agencia de propaganda de la organización terrorista, Amaq, citada por el centro estadounidense para la vigilancia de sitios islamistas (SITE, en su siglas en inglés). “La operación fue realizada en represalia contra los Estados de la coalición” internacional antiyihadista en Irak y Siria, según esta fuente.

En su primera reacción, en Twitter, el presidente francés, Emmanuel Macron, calificó ya al agresor como “terrorista” y aseguró que el país no cederá ante esta amenaza que ha costado la vida a más de 240 personas desde la oleada de atentados de 2015. “Francia paga una vez más el precio de la sangre, pero no cede ni un ápice a los enemigos de la libertad”, subrayó Macron en un mensaje en la red social. Desplazado hasta el lugar del siniestro, el primer ministro, Édouard Philippe, también aseguró que “Francia está decidida a no ceder a las amenazas”. La respuesta del país a los terroristas será “firme, clara”, prometió.

La France paye une nouvelle fois le prix du sang mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté (2/2). — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12 de mayo de 2018

Mientras continúan las investigaciones sobre el ataque y su motivación, los cuatro heridos por el agresor continúan recuperándose, incluida la persona que la pasada noche se debatía entre la vida y la muerte. “La persona más grave va mejor, ha sido operada y ha sido salvada”, aseguró esta madrugada el ministro del Interior, Gérard Collomb, desde el hospital Georges Pompidou de París, adonde fueron trasladados los dos heridos más graves. Se trata, según AFP, de un hombre de 34 años y una mujer de 54. Otra mujer de 26 años y un hombre de 31 resultaron heridos más leves.

La víctima mortal era un hombre de 29 años, de acuerdo con la agencia. “Una vez más, es la juventud de Francia la que es atacada”, lamentó Collomb en referencia a los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la sala de conciertos Bataclan y en varias terrazas y restaurantes de París, que dejaron 130 muertos.

Aunque Francia salió oficialmente en noviembre del estado de emergencia que impuso tras la oleada de atentados de 2015, todo el país sigue bajo una constante amenaza terrorista. El último ataque mortal tuvo lugar a finales de marzo en Carcasona y Trèbes, en el sur del país, cuando un hombre mató a cuatro personas antes de ser abatido, incluido un gendarme que se intercambió por una rehén en el supermercado donde se atrincheró el terrorista.