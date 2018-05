Sergio Fajardo, el profesor que promete remontar por el centro

“Un profesor/ un profesor/ un presidente profesor”, entonan en mítines y comerciales los seguidores de Sergio Fajardo. Este matemático tuvo el valor de quemar las naves de la academia para lanzarse a la política con el cambio de siglo, y desde entonces ha liderado la transformación de Medellín, como alcalde y luego gobernador de Antioquia. En las elecciones del 27 de mayo aspira a reactivar con mejor fortuna la ola verde, aquel movimiento político y ciudadano que en 2010 lo llevó como fórmula de Antanas Mockus hasta la segunda vuelta presidencial, que perdieron ante Juan Manuel Santos.

Fajardo (Medellín, 1956), que huye de las etiquetas y se propone como una alternativa entre los extremos ideológicos, defiende sin matices los acuerdos de paz alcanzados con las FARC. “Yo creo en la reconciliación, no podemos caer en la trampa de la polarización en Colombia. Es una trampa atractiva, no para mí, pero sí dentro del contexto de la política. Santos, Uribe, sí y no, derecha, izquierda”, dijo en una entrevista con este diario.

Forjado en la escuela de movimientos ciudadanos que le valieron improbables victorias electorales, su lema es Se puede, y escogió como compañera de viaje a Claudia López, la combativa senadora del Partido Verde que afianza su bandera contra la corrupción. Con un discurso que pone el énfasis en la confianza, la decencia y la educación, al exgobernador se le acusa de no mojarse, de tibio, en medio del crispado ambiente electoral.

Este doctor en Matemáticas por la Universidad de Wisconsin comenzó el año en cabeza de las encuestas. Pero cayó al tercer lugar en el camino a las legislativas de marzo que catapultaron por la derecha al senador Iván Duque –apoyado por el expresidente Álvaro Uribe- y por la izquierda al exalcalde de Bogotá Gustavo, ganadores de sus respectivas primarias. Paradójicamente, Fajardo también cantó victoria en esos comicios, pues los dos partidos progresistas que apoyan su Coalición Colombia, los verdes y el Polo Democrático, alcanzaron una significativa bancada de 15 senadores.

Su sintonía con el exnegociador de paz Humberto de La Calle, el rezagado candidato del Partido Liberal, ha sido manifiesta. Pero a pesar de múltiples guiños no pudieron concretar una convergencia en el centro del espectro político.

A Fajardo y a Mockus, dos veces alcalde de Bogotá, no solo los une la candidatura de 2010, también una trayectoria vital parecida. El exalcalde de Medellín ha reconocido que vio en Mockus un ejemplo para lanzarse al servicio público. Ambos se formaron en matemáticas, fueron profesores hasta entrados los 40 años y, luego de incursionar en la política, transformaron ciudades violentas y desprestigiadas en símbolos de cambio y esperanza.

En la recta final, cuando necesita cautivar a jóvenes e indecisos para coronar la "remontada" que promete, Fajardo ha recurrido al tirón del entrañable Mockus, revitalizado tras ser elegido senador con más de medio millón de votos. Con una metáfora prestada del ciclismo, el deporte que practica, el exgobernador sostiene que todo se va a definir en el último kilómetro de la etapa, que asemeja a la última semana de campaña. Y llega impulsado por un repunte en las encuestas, al que se suma el apoyo de columnistas, intelectuales y académicos.

En un escenario dominado por el miedo que despierta el regreso del uribismo en una orilla y le llegada de la izquierda antiestablishment de Petro en la otra, Fajardo no asusta. Cuenta con la mayor imagen positiva y las menores resistencias entre los aspirantes. Los sondeos apuntan a que sería un duro rival en caso de llegar a segunda vuelta, las urnas determinarán si la primera es un obstáculo insalvable para el candidato profesor.