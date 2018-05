El líder de la derecha en Francia quiere imponer la castración química obligatoria a violadores

Bertrand Cantat no tocará en París. Al menos, no en uno de sus escenarios míticos, el Olympia. La sala de conciertos, una de las más prestigiosas de la capital gala, ha anunciado la anulación de los dos conciertos que tenía previstos el exlíder del icónico grupo de rock Noir Désir a finales de mayo por temor a “problemas de orden público”. El cantante ya había cancelado su participación en varios festivales por presión pública. Cantat fue condenado a ocho años de prisión —pena de la que cumplió la mitad— por matar a golpes a su novia, la actriz Marie Trintignat, en 2003 en Lituania. El roquero lanzó su primera gira en solitario a comienzos de año, en plena oleada del movimiento #MeToo. Grupos feministas como Osez le féminisme, que han protestado ante sus conciertos, celebraron la decisión del Olympia como “una primera victoria para el respeto de los derechos de las mujeres”. Según la organización, “la sociedad no puede denunciar por un lado el crimen y la violencia de un hombre y de otro celebrar su talento”. Cantat por su parte afirma que se le está negando su “derecho de reinserción”.