Albert Rivera: “Si alguien quiere ser presidente en España no puede dar la espalda a Iberoamérica”

Al frente de las encuestas en España, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quiere darse a conocer en el extranjero y buscar alianzas internacionales. Tres meses después de su viaje a Italia, Rivera aterrizó el miércoles en Buenos Aires y partirá este jueves hacia Chile. "Si alguien quiere ser presidente en España creo que no puede serlo de espaldas a Iberoamérica", dijo Rivera en declaraciones a corresponsales españoles tras reunirse con el presidente argentino, Mauricio Macri. "España tiene que volver a recuperar el liderazgo en Iberoamérica, como lo tuvo en los años 80 y 90", destacó.

Argentina y Chile son, para Rivera, dos casos exitosos en Latinoamérica que es importante conocer y de los que aprender. Elogió el cambio de rumbo dado por Macri y su respaldo al tratado de libre comercio que negocian Mercosur y la Unión Europea desde hace una década. El presidente de Ciudadanos valoró también los pasos dados por el país suramericano para ingresar en la OCDE y buscar una seguridad jurídica y una estabilidad política que favorezcan de nuevo la llegada de inversiones españolas.

La crisis venezolana fue otro de los temas abordados en la reunión con Macri, uno de los líderes regionales que más han presionado por la salida de Nicolás Maduro y la celebración de elecciones libres. Rivera calificó de "fraude" los comicios convocados por Maduro para el próximo 20 de mayo: "Ahora mismo no se pueden hacer elecciones con la mitad de presos políticos, de gente que está viendo cómo se violan los derechos humanos". Recordó que su partido ha pedido que se sancione "a los chavistas que están saqueando el país, que están violando los derechos humanos". "España no puede ser el lugar donde se acogen activos financieros ni del dinero que está saliendo de Venezuela ni, desde luego, de los chavistas que allí se esconden", agregó.

Reformar el código penal El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado este miércoles que algunos políticos "echen la culpa sólo a los jueces" ante una sentencia que no les gusta, como la que condenó a 'La Manada' por abuso sexual continuado -y no por agresión sexual-, y les ha animado a reformar el Código Penal si creen que es mejorable. "Si hay tipos penales que están mal resueltos o mal redactados, o si los jueces se ven obligados a interpretarlos de una manera determinada, los legisladores tenemos que hacer algo", declaró Rivera.

La nueva fuerza política creada por Macri, con la que alcanzó la presidencia en 2015, es uno de los ejemplos que estudia Ciudadanos en su batalla por el poder en España. La otra es el triunfo de Emmanuel Macron en Francia. Rivera se mostró ilusionado con la posible candidatura del exministro francés Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona y criticó con dureza al PSOE por no apoyar una coalición de consenso. "Me sorprende que Pedro Sánchez siga eligiendo a los nacionalistas y a [Ada] Colau antes que a Valls y a Ciudadanos. En Andalucía hemos evitado un gobierno populista con un gobierno con el PSOE. Pero el PSOE de Pedro Sánchez parece que prefiere una nación de naciones", lanzó el presidente de Ciudadanos. En su opinión, el PSOE es un partido "en crisis" y eso hace que no se beneficie del descenso del apoyo al PP y a Podemos en las encuestas electorales, sino que "pierda votos".

Antes de ser recibido por el presidente argentino, Rivera almorzó con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y mantuvo una charla con otro de los hombres de confianza del presidente, Fulvio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos. Por la tarde se reunió también con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. En Chile se reunirá con el jefe de Estado, Sebastián Piñeira, y el expresidente chileno Ricardo Lagos.

La agenda de Rivera incluye también encuentros con empresarios, referentes políticos y las comunidades españolas residentes en el extremo sur del continente americano. Otro de los objetivos de la gira latinoamericana es atraer el voto extranjero para Ciudadanos de cara a 2019. Los casi 400.000 electores potenciales de Argentina convierten a este país en el botín más codiciado en el exterior, pero la participación se ha desplomado desde que se impuso el voto rogado en la reforma electoral de 2010. Hace tres semanas, los emigrantes en Buenos Aires pidieron a Mariano Rajoy, de gira por Argentina, que se pudiera votar como antes, sin necesidad de solicitarlo de antemano, una demanda que respaldan tanto Ciudadanos como Podemos.