EL PAÍS lanza un nuevo diseño para Colombia

EL PAÍS estará desde este miércoles más cerca de los colombianos. El periódico, líder en la cobertura de la actualidad en América, coordinada desde la delegación de México, estrena diseño con ocasión de las elecciones presidenciales en Colombia. El cambio se verá reflejado en la portada de la edición digital. Quienes accedan a la web desde ese país observarán, en la apertura, un bloque de contenidos que primará las crónicas, los reportajes y los análisis sobre la actualidad nacional. Los mismos artículos serán visibles en el resto del continente en otra ubicación de la página.

Los colombianos eligen al sucesor del Juan Manuel Santos, actual mandatario, en unos comicios fijados para el 27 de mayo. Si ningún candidato, como vaticinan de momento todas las encuestas, supera el 50% de los votos, se celebrará una segunda vuelta el 17 de mayo. La cita es trascendental porque del próximo Gobierno dependen la estabilidad del proceso de paz con las FARC y las reformas estructurales que necesita el país, que aspira a ingresar en la OCDE, para culminar esta etapa de transición después de más de medio siglo de conflicto armado.

La edición online ofrecerá un seguimiento cotidiano de la campaña sin descuidar la vocación internacional y americana de su cobertura habitual. EL PAIS es el diario más seguido en español en el mundo. El pasado octubre, superó los 100 millones de lectores mensuales. De esa cifra, la mitad de usuarios llega desde fuera de España, especialmente de Latinoamérica. Esos datos situaron al periódico en el top mundial de los 10 medios más leídos del mundo, que encabeza el chino Xinhua y en el que figuran The New York Times (2º) y The Washington Post (6º).