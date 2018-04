La falsa amnistía de Colombia, las manos cortadas y otras mentiras

En un debate electoral que dura casi dos horas, hay tiempo para todo. Para medias verdades, auténticas mentiras, momentos surrealistas con balas incluidas (esto es México), ataques y lapsus. Algunos intencionados y otros no, como cuando la moderadora Denise Maerker presentó a Margarita Zavala, una de las cinco aspirantes a la presidencia de México en 2018, como Margarita Zagala. EL PAÍS verifica alguna de las afirmaciones más polémicas expresadas por los candidatos:

POBREZA

López Obrador ha asegurado en la primera parte del debate que el número de pobres ha aumentado en México a 54 millones durante el sexenio de Peña Nieto. Durante los seis años de mandato del priista la cifra pasó de 53.349.902 a 53.418.151, lo que supone un incremento de 68.249 personas, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En términos relativos supone una disminución de un 1,9%.





CRECIMIENTO DEL PAÍS EN 30 AÑOS

"La violencia se desató porque no ha habido crecimiento económico en 30 años", ha asegurado el líder de Morena. La cifra, de la que no ha especificado la fuente, no se sostiene con los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según la organización el PIB per cápita -a los precios actuales y en paridad del poder adquisitivo- en 1987 era de 5.801 dólares y en 2016 fue de 18.535, la cifra más baja del think tankde los países ricos. El Banco Mundial señala que en 1990 el PIB per cápita era de 6.037 dólares y en 2016 de 17.274.





GESTIÓN DE LÓPEZ OBRADOR EN EL DF

Todos los candidatos hicieron bandera de la crítica contra la gestión de López Obrador, cuando era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (2000-2005). Él líder de Morena se defendió asegurando que "bajó los índices delictivos y el delito de homicidio", además del delito de secuestro en un 38%. En concreto, aseguró que "en 2005 hubo 684 homicidios en la capital y 1.084 en 2017". En realidad, y según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes bajó de 9,01 el primer año de su Gobierno a 7,7 cuando dejó el cargo. En 2001, la tasa de secuestros fue de 1,65 por cada 100.000 habitantes y disminuyó en 2005 a 1,15, es decir que solo bajó un 30%. En cambio, las extorsiones subieron del 2,27 en 2001 a 5,22 en 2005.

AVIÓN PRESIDENCIAL

López Obrador, crítico con la compra de un nuevo avión presidencial para Peña Nieto, ha asegurado que el coste total de la adquisición de la aeronave asciende a 7.500 millones de pesos, pero el propio Gobierno mexicano aseguró en un comunicado que se requería una partida presupuestaria de 2.952,4 millones (con una cobertura del tipo de cambio que fijaba el dólar en 13,5 pesos). Aunque en el proyecto de presupuestos de 2017 el Gobierno fijó la cantidad de 7.214 millones, que incluía el alquiler durante 15 años y el mantenimiento.

FEMINICIDIOS

El candidato del PAN-PRD y segundo en las encuestas, Ricardo Anaya, ha asegurado que los feminicidios han aumentado un 70% en los últimos dos años. Las cifras más recientes que aporta el Instituto Nacional de Estadística son de 2016, cuando hubo un aumento del 16,8% respecto a 2014. .

MIGRACIÓN

Anaya aseguró que está en deuda con los pueblos indígenas y con millones de mexicanos que emigran a Estados Unidos porque su país no les ofrece oportunidades. Esta dejó de ser una verdad desde 2008, no solo porque las condiciones laborales mejoraran en México, sino por la recesión en Estados Unidos. Las políticas restrictivas de la Administración Trump y el ambiente hostil en el vecino del Norte han disminuido el número de cruces ilegales en un 40% desde principios de 2017, una cifra corroborada por el secretario de Seguridad Nacional de EE UU, John Kelly. Por ejemplo, en marzo de 2017 intentaron entrar 18.762 personas que fueron detenidas, una cifra inferior a las 31.578 de enero de ese año y un 51% menos que en febrero de 2016 (38.136).

FALSA AMNISTÍA EN COLOMBIA

El tema de la propuesta de amnistía para los narcos que ha mencionado López Obrador en algunas ocasiones y el caso de Colombia fue aprovechado por Anaya para asegurar que ese país y El Salvador son malos ejemplos a seguir en México porque no acabaron con la violencia. La verdad es que la amnistía en Colombia solo incluyó a los paramilitares, y no al resto de los grupos armados. El Salvador sí es un fracaso para la paz.

MOCHAR LA MANO A LOS FUNCIONARIOS CORRUPTOS

El candidato independiente, Jaime Rodríguez El Bronco, que se coló a última hora en la boleta electoral, ha hecho una de las propuestas más polémicas de la noche: “Necesitamos mocharle (cortarle) la mano al que robe en el sector público” y lo extendió a todos los delincuentes al ser repreguntado. Una medida que para llevarla a cabo exigiría una reforma constitucional porque el artículo 22 de la Carta Magna mexicana establece que “ quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia y el tormento de cualquier especie (…)”.

FINANCIACIÓN DE MORENA

Meade ha acusado a López Obrador de haber "convertido a Morena en un partido familiar", que ha recibido 3.000 millones de pesos en los últimos tres años "de los que no ha rendido cuentas". Según el Instituto Nacional Electoral, la formación ha obtenido entre 2014 y 2017 912,22 millones, aunque únicamente se refiere a dinero público, sin incluir las donaciones.