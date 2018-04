El polémico viaje de la ‘influencer’ más famosa de España a una de las ciudades más devastadas por la sequía

Las imágenes publicadas por la influencer más famosa de España Aida Domenech, mejor conocida como Dulceida, no han pasado desapercibidas en las redes sociales. Dos fotografías que tomó la joven de 28 años en Semana Santa durante su viaje a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, con su esposa Alba Paul para estudiar inglés, han sido muy criticadas por miles de seguidores en Twitter e Instagram. En una de ellas se ve a su mujer tomando un baño. Hasta aquí todo normal si no fuera porque la ciudad está padeciendo la peor sequía de su historia.

Ciudad del Cabo es la primera urbe del mundo en quedarse sin agua. Tareas cotidianas como lavar el coche, lavarse el pelo o tirar de la cadena se han restringido. Desde el 1 de febrero cada persona solo puede consumir un máximo de 50 litros — alrededor de 30 litros se desperdician al darse una ducha de dos minutos y tirar de la cadena — y el próximo 11 de mayo no saldrá una gota de ninguno de sus grifos.

Pero parece que Dulceida y su novia desconocen la situación. O no parecen darse cuenta del problema por el que pasan sus habitantes. "Mira que inteligentes, se van a Sudáfrica en plena sequía y a hacerse fotitos en la bañera llena, se la pela que este todo el país con restricciones de agua" o "¿Se van a quedar sin agua y tu te bañas? Dónde está tu ética o moral", son algunas de las críticas que han recibido la influencer y su esposa.

No era un simple viaje de ocio ni con fines meramente educativos. En este caso su viaje a Sudáfrica servía para promocionar las Becas Dulceida para estudiar inglés, patrocinadas por Education First (EF) España (una empresa de educación que ofrece cursos de idiomas en el extranjero). La frontera entre la vida privada de Dulceida y la laboral es prácticamente nula y, como buena influencer, Dulceida hace de su vida el escaparate a través del cual promocionar marcas de moda. En la actualidad, es la imagen de Venus de Gilette.

Otra de las imágenes que ha hecho arder las redes es una en la que aparecen tres niños africanos, donde Dulceida presume haber hecho felices a dos de ellos al regalarles unas gafas de sol. "Una hora con ellos no ha sido suficiente! Feliz por haberlos hecho sonreír", se puede leer en el story de Instagram publicado por ella. Muchos internautas han condenado que la bloguera de moda utilice a los menores para hacer publicidad de las lentes, alguno ha calificado de "repugnante" esta imagen.

Lo más fuerte del día lo de Dulceida yendo a sitios donde falta hasta el agua a que le preparen el desayuno en medio de la selva y luego sacarse la fotito con los niños rollo he visto lo peor de este mundo menos mal que los hice sonreír regalándoles gafas del Zara pic.twitter.com/9cR5qHKG05 — Paula (@_Pach) 2 de abril de 2018

Otros usuarios han criticado en tono irónico la falta de empatía y de conciencia por parte de Dulceida con la realidad del país. "No tienen agua, no tienen comida, no tienen educación, no tienen acceso a sanidad ni a medicinas (...) pero no pasa nada porque ya tienen las gafas de Dulceida!" se afirma en otro de los tuits.

Miles de personas siguen el día a día de Dulceida en la red. Además de ser una influencer, es una bloguera que se ha hecho un hueco tanto en la industria de la moda como en la televisión (participó como una de las estilistas del programa de Sara Carbonero Quiero ser). Vive de sus acuerdos con las marcas que aprovechan de su número de seguidores en las redes. Tiene más de 2,2 millones de fans en su cuenta de Instagram y 1,6 millones de suscriptores en su canal de Youtube.