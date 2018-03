Luego de las elecciones legislativas del 11 de marzo las encuestas han comenzado a surgir, hay al menos cuatro candidatos con opciones reales de ganar. Sin embargo, los números se movieron tanto, que es muy posible que todo se resuelva en la primera vuelta presidencial y que por ende no exista balotaje. El mapa es el siguiente.

El candidato de la derecha más radical, Iván Duque, que lidera al partido del expresidente Uribe, dio un salto increíble al pasar al 40% en las preferencias electorales, el candidato de la centro derecha, el exvicepresidente Varga Lleras, se quedó con el 6%, su campaña no ha logrado despegar. En el centro Sergio Fajardo tiene el 11% y si consolida su alianza con Humberto de la Calle podría llegar al 16% y tendrían al menos siete semanas para comenzar a remontar. Mientras que el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, tiene el 26%, al parecer es su techo, pero con votantes muy fieles, difícilmente se le moverían.

Estos resultados electorales han generado al menos dos cosas. Por un lado, una serie de alianzas precipitadas, que serían lo normal en segunda vuelta, pero ante la situación se deben hacer en los próximos 15 días. Así por ejemplo, la alianza en el centro, entre Fajardo y De la Calle, es casi un hecho, con un futuro importante de repunte. También Vargas Lleras está desesperado intentando conseguir el apoyo del partido de la U y el partido Conservador, que los tenía asegurados , pero ante su desinfle en las encuestas están hora más cercanos a Duque. Y claro, también el candidato del uribismo, está intentando ganar en primera vuelta, y para ello está cocinando todo tipo de alianzas.

Lo segundo que han causado los resultados de las encuestas es el delineamiento de las estrategias de campaña política. Por un lado, Iván Duque sabe que en segunda vuelta la tendrá difícil con casi todos los candidatos, a excepción de Gustavo Petro. Ya que la campaña de la derecha ha logrado vender el cuento de la venezolanización de Colombia y ha posicionado a Petro como el representante de esto, algo no tan cierto para expertos, pero mucha población lo cree. Por ello su línea de marketing es polarizar y tomar a Petro como su rival, pues ello les permitiría ganar en primera vuelta o si pasan a segunda ganarían por amplia ventaja. La estrategia de Petro es exactamente la misma, la de polarizar, pero desde la izquierda, para él la lógica es que pasando a segunda vuelta, la mayor fuerza además del uribismo, es el antiuribismo, y este sector lo apoyaría.

La última estrategia de campaña es la del centro en la cual Fajardo intentará al menos tres cosas. Por un lado, diferenciarse de los dos candidatos a los extremos y no caer en el juego de la polarización. En segundo lugar, dejar de lado los conceptos de castrochavismo que utiliza la derecha y el de paracos-corruptos que utiliza la izquierda. Él utilizará la bandera de la anticorrupción como eje de su propuesta y obviamente la de la reconciliación. Por último, deberá construir mensajes claros que lo llevan a tomar posición en temas claves estando en el centro.

Por su lado, la situación de Vargas Lleras es demasiado complicada. Su apuesta fue la de correrse a la derecha a disputarle el voto al uribismo, pero en esa tarea al parecer está fracasando. De tal forma que si se sigue moviendo a la derecha no podrá arañar muchos votos, pero si se mueve al centro nadie le va a creer. De hecho, su otra estrategia de crear una maquinaria clientelista para ganar en las elecciones al Congreso no le dio el impulso presidencial que tanto esperaba, o no hasta el momento y como era de esperarse los políticos regionales corruptos y clientelistas han comenzado a abandonar el barco, y muchos ya están en las filas del uribismo.

Así que las próximas dos semanas, incluyendo la Semana Santa, son claves, se sabrán las alianzas, las estrategias de los candidatos que van en punta y los que piensan subir desde atrás. Pero sobre todo serán días claves para saber para dónde van los caciques regionales y con ellos el voto de maquinaria. Todo está abierto aún, pero parece ser que la segunda vuelta podría anticiparse. Como dicen los campesinos “amanecerá y veremos”.