Miles de personas se manifiestan en EE UU para reforzar el control de las armas

Una multitud grita este sábado en Washington “basta” ante la epidemia de violencia armada en Estados Unidos. Impulsados por la indignación de los estudiantes de la escuela de Parkland (Florida), donde 17 adultos y menores murieron en un tiroteo en febrero, decenas de miles de personas se manifiestan por el centro de la capital estadounidense reclamando restricciones al acceso a las armas en el país con más pistolas y rifles por habitante del mundo. Es un clamor de hartazgo contra la inacción de la clase política, espoleado por la vitalidad y el idealismo de muchos adolescentes que todavía no han podido votar y que se han acostumbrado a vivir la triste amenaza de tiroteos en sus escuelas. El movimiento nacido en Parkland ha trastocado el enquistado debate sobre las armas en EE UU, propiciando las mayores movilizaciones contra la violencia en los últimos años, pero por ahora no ha logrado cambios legislativos profundos en el país.

En una exhibición de fuerza, los promotores de March for our lives (Marcha por nuestras vidas) han organizado alrededor de 800 manifestaciones en EE UU y el extranjero. La de Washington es la principal. Discurre por la avenida Pensilvania, la que una la Casa Blanca y el Capitolio. El simbolismo no podía ser más poderoso: un grito unánime contra la violencia armada por la artería que une el poder ejecutivo y el legislativo. Ambos están controlados por el Partido Republicano, principal responsable de la ausencia de limitaciones a las armas tras cada matanza en EE UU en los últimos años y bajo la influencia de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA, en sus siglas inglesas).

"Un ejemplo a los mayores" SANDRO POZZI, Nueva York Los neoyorquinos se movilizaron en masa en solidaridad con las víctimas de Virginia Tech, Sandy Hook, San Bernardino, Pulse, Las Vegas, Charleston y Parkland. La concentración previa a la marcha tomó una veintena de calles en la avenida que bordea Central Park, desde Columbus Circle hasta el Museo de Historia Natural. La policía estaba preparada para una concentración de hasta 20.000 manifestantes. Malinda explica que cada persona tiene un motivo para protestar, “pero todos estamos contra las armas”. Kristina, por ejemplo, formó parte de un grupo de 30 personas que iba completamente de blanco y avanzaban en silencio representando a los niños que murieron en la masacre de la guardería Sandy Hook. Tai, con 14 años, le dice a políticos que hoy es un niño, “pero en cuatro años podré votar”. Kyra, de 12 años, asegura que “no importa si aún no puede votar”. Pero está convencida de que son una masa los suficientemente grande como para hacer escuchar su voz. Judy, de 74 años, no recuerda una movilización similar en todo el país contra las armas. “Estos chicos nos están dando un ejemplo a los mayores”, admite emocionada, “no veía la hora de que llega este momento. Tienen mucho coraje”. “Soy una profesor”, explica Hillary, “no una agente de seguridad”. La pancarta que sostiene con las dos manos se pueden leer todas las actividades que hace como maestra durante el día: conferencias, lectura, escritura, meditación. “Lo siendo, mi plato está lleno”, señala. Los niños, insiste la docente, no debe tener miedo al ir al colegio. A su lado, Diego, lleva un cartel en el que se pregunta si su colegio será el próximo. Joseph, de 18 años, espera que el más de centenar de manifestaciones que se desarrollaron por EE UU generen una discusión mayor sobre el control de las armas. También participó con su madre en la marcha por los derechos de las mujeres, coincidiendo con el primer aniversario de la presidencia de Donald Trump. “Esta no le tiene nada que envidiar”, dice, “los jóvenes somos más importantes que las armas”.

"¿Soy el siguiente?", "Libros, no balas", "Cerca de 30.000 muertes al año. ¿Por qué dejamos que esto ocurra?", son algunos de los carteles que llevan los manifestantes en la avenida Pensilvania, en un ambiente festivo y reivindicativo.

"Pensar que puede ocurrir un tiroteo es terrorífico", dice Allison Fitzgerald, una chica de 14 años que vive en Maryland, a dos horas en coche de Washington. El martes hubo un tiroteo en una escuela cercana a la suya. Ha venido a la marcha con su abuela y su padre. Tres generaciones se rebelan contra las armas. "Ya es suficiente", enfatiza su padre Paul, de 45 años.

También se manifiestan muchos adultos. Mary Riley, cineasta de unos 50 años, ha viajado desde San Francisco a Washington para apoyar a los jóvenes. “Cuando vi a los estudiantes supervivientes cómo articulaban en televisión sus sentimientos me pareció muy poderoso y percibí un punto de inflexión. Sentí que esta era la gente que estábamos esperando”, afirma. Compara el movimiento de Parkland con las protestas estudiantiles en la década de los sesenta que fueron determinantes en la oposición a la Guerra de Vietnam. “Lo que marcó la diferencia en Vietnam fue cuando los estudiantes salieron a la calle y ahora los [alumnos] son los tiroteados y también son futuros votantes”.

Los activistas de Parkland aspiran a lograr lo imposible hasta ahora: que un tiroteo masivo altere lo suficiente las conciencias de una mayoría de legisladores para endurecer la compraventa de armamento en todo EE UU. Su mensaje es nítido: “Nunca más”. Piden que una persona como Nikolas Cruz, el exestudiante de 19 años que mató a 14 alumnos y tres adultos en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, no pueda comprar el rifle militar que empuñó el pasado 14 de febrero. Su principal reclamación es que los fusiles semiautomáticos, empleados en algunas de las peores matanzas de la última década, vuelvan a estar prohibidos, como ocurrió entre 1994 y 2004.

La violencia armada convierte a EE UU en una anomalía en el mundo desarrollado. Se calcula que cada día mueren 93 personas por disparos, según la Campaña Brady, que aboga por mayores controles. Se estima que hay casi el mismo número de armas privadas que ciudadanos en un país de 325 millones de habitantes. El derecho a portar armas está amparado por la Constitución y muchos lo consideran un principio sagrado. Sin embargo, algo se mueve. Según una encuesta de principios de marzo, un 88% de los estadounidenses apoya mayores controles de antecedentes a compradores de armas, un 81% respalda subir a 21 años la edad mínima de compra y un 68% quiere acabar con los rifles militares.

Los estudiantes de Parkland se aferran a esa realidad. Tras el tiroteo, se movilizaron con rapidez y han explotado el uso de redes sociales y el apoyo que han recibido de estrellas de Hollywood, como George Clooney, que donó dinero para la manifestación. Su movimiento también entronca con la erosión de la política y el auge del activismo en EE UU desde la investidura presidencial de Donald Trump hace un año.

En el primer mes de la matanza, los alumnos organizaron una inusual protesta colectiva: en numerosas escuelas en EE UU las aulas se vaciaron durante 17 minutos, uno por cada víctima. Y en poco tiempo han cosechado éxitos significativos. La presión de los jóvenes propició que el Congreso de Florida, uno de los Estados conservadores más afines a la NRA, aprobara hace dos semanas elevar de 18 a 21 años la edad mínima para comprar rifles, así como otras restricciones. La nueva ley también permite armar a profesores en los colegios, lo que ha sido criticado por las principales organizaciones educativas.

Esta última es la principal propuesta de Trump para evitar nuevos baños de sangre. Inicialmente, el republicano, que irónicamente se marchó a Florida el viernes, también apostó por aumentar la edad mínima de compra pero luego dio marcha atrás. Su Gobierno ha dado algunos pasos tímidos, como iniciar el proceso para vetar un artilugio que hace más letal un rifle. Ese trucaje lo empleó el hombre que mató a 58 personas en Las Vegas el pasado octubre, el peor tiroteo múltiple de la historia de EE UU.

Pese a la ira de los alumnos de Parkland, poco ha cambiado por ahora en el Congreso. La reticencia conservadora a reformas profundas ha hecho que el debate sobre las armas se haya ido diluyendo, siguiendo el mismo patrón que tras anteriores matanzas. Pero de fondo se cierne una amenaza latente. Integrantes de una generación que es mayoritariamente progresista y que premia la inmediatez, los jóvenes han convertido a los legisladores en su principal blanco. No en vano, los discursos tras la manifestación se leyeron frente al Capitolio. Y los alumnos de Parkland han abogado por hacer que las armas definan el voto en las elecciones de noviembre, en que se renueva la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y la mayoría de gobernadores estatales.

Es pronto para saber si la ola de indignación logrará llevarse por delante la poderosa y engrasada maquinaria del Partido Republicano y la NRA, que es respaldada también por numerosos estadounidenses. Algunos activistas veteranos perciben un punto de inflexión en los estudiantes. “Hay algo muy impactante en sus historias, no son en nombre de grupos de presión sino de sus vidas”, dice Kris Brown, copresidenta de la Campaña Brady. “Si puedes llevar a gente a votar, puedes transformar las elecciones. Los congresistas que están en el lado equivocado están preocupados, simplemente esperan que el furor decaiga”.