“Estamos volviendo a una Rusia grande”

El colegio deportivo número 33 de Moscú parece adornado como para un día de fiesta. Una veintena de globos y cadenetas adornan la puerta de entrada. Y la imagen se repite en el interior, muy cerca de las urnas donde Natalia, de 70 años, acaba de depositar su voto. “Vamos a mejor y yo voto por tiempos mejores”, asegura la ingeniera y economista jubilada, que prefiere no dar su apellido. Su papeleta ha sido para Vladímir Putin. Natalia, gorro y abrigo de piel y pendientes de ámbar naranja, se lamenta de que pensiones como la suya cada vez dan para menos, sobre todo en Moscú, porque los precios están subiendo, pero tiene esperanzas de que el líder ruso, que sumará otros seis a los 18 que ya lleva en el poder, pueda solventar el problema.

A esta jubilada no le preocupan las crecientes tensiones de Rusia con Estados Unidos y la Unión Europea. Tampoco la crisis entre Moscú y Londres por el caso del espía fulanito. “Todo es parte del juego. No pasa nada, todo se resolverá. Es una manera de presión de estos países contra Rusia, una nación fuerte”, apostilla Vasily, programador de 30 años, que también se ha acercado para votar por Putin. “Todos buscamos estabilidad y yo he votado para no ir a peor”, explica este hombre alto y corpulento, nacido y crecido en Moscú.

A la salida de este centro electoral, especializado en educar a jóvenes atletas, una organización social había instalado una tienda en la que vendía fruta, embutidos y dulces a un precio mucho más atractivo que en las tiendas. A pocos metros, dos voluntarios se ofrecían para dar unos cuantos toques con un balón de fútbol, para entretener a los niños de quienes habían acudido a votar. Reclamos para animar a acudir a las urnas.

Pocos de los que acudieron a votar reconocían haber apostado por otro candidato que no fuese el antiguo espía del KGB, de 65 años. Mijaíl, arquitecto de 61 años, sí comentaba a quien quisiera escucharle que había votado a Pavel Grudinin, millonario del Partido Comunista. “Putin se centra demasiado en la política exterior y necesitamos a alguien que fomente la política interna, que dedique todo su tiempo en arreglar los problemas de Rusia”, afirmaba el arquitecto, que acudió a votar con su esposa y su nieta.

En los últimos meses de campaña, el presidente ha alardeado de la anexión rusa de Crimea para espolear los ánimos nacionalistas de los rusos. Hasta el día elegido para las elecciones tenía este significado: era el cuarto aniversario de la anexión de la “reunificación”, como lo define el Kremlin. Y como colofón final, miles de personas se han reunido muy cerca de la Plaza Roja de Moscú y a unos pasos de Parlamento en un concierto organizado por un sindicato de trabajadores de Moscú para conmemorar la fecha. “Estamos volviendo a una Rusia más grande. Y el retorno de Crimea es un ejemplo de ello”, aseguraba Ilya, de 40 años, agitando una bandera de Rusia.