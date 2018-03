Dos brasileños graban en Argentina un chantaje policial y lo viralizan

La relación entre argentinos y brasileños no es la mejor de todas. Sobre todo, cuando está por jugarse un mundial de fútbol. Así, cuando un turista se anima a cruzar la frontera, se prepara para todo tipo de sorpresas. Como la que vivieron Rómulo y Mirella, una pareja de youtubers que viajan por el mundo en una caravana y exhiben las bellezas de los países que recorren. En el último viaje que hicieron por Argentina les tocó vivir una situación bochornosa, que quedó registrada en video y que les motivó a escribir una carta al presidente Mauricio Macri y al embajador de Brasil en Argentina, Sérgio Francia Danese.

La pareja, que comparte hace dos años sus experiencias en el canal de YouTube Travel and Share, ya visitó 32 países en tres continentes y suma casi 680.000 suscriptores. Pero nunca olvidarán su paso por la provincia de Entre Ríos, limítrofe con Buenos Aires, en el litoral argentino. Allí fueron detenidos por un retén policial que, según cuentan, les quiso cobrar 2.800 pesos (137 dólares) para dejarlos seguir, aunque no dejan en claro cuál es la supuesta infracción que motivó el pedido de dinero.

“Nuestro mayor miedo en la vuelta a Uruguayana (frontera con Brasil) no es la distancia ni los kilómetros, sino la policía que existe en una región llamada Entre Ríos”, confiesa Rómulo en el video. “Es la provincia más corrupta”, completa Mirella, “muy conocida por los retenes que los policías hacen y allí intentan quedarse con el dinero de todo el mundo y para eso ellos encuentran alguna cosa para multar a las personas”. “Una de las cosas más frustrantes de la vida es enfrentar esta situación”, se enoja la mujer, quien relata que los policías parapetados en la ruta nacional 14 le ordenaron pagar la multa en la misma carretera o abonar el doble en caso de hacerlo en un banco.

La pareja finalmente continuó su viaje sin pagar nada, a pesar de que les amenazaron con retenerles el vehículo. La mujer llegó a ofrecer una cadena de oro para alcanzar la suma reclamada por los agentes. Una puesta en escena hecha por Rómulo los salvó del inconveniente. El hombre simuló hablar por teléfono con un cargo del ministerio de Turismo argentino para contarle el asunto. “Ahí parece que el policía tuvo miedo y nos dejó seguir el viaje”, relata Mirella.

No es la primera denuncia que surge de las carreteras de Entre Ríos, una región bautizada como “el paraíso de las multas”. De hecho, y a raíz de varias acusaciones por las que tuvieron que renunciar policías, la provincia se ampara en un decreto que local que permite a los agentes cobrar las infracciones en efectivo y en la misma carretera.

En el caso de los turistas brasileños, la policía emitió un comunicado en que se comprometió a "corroborar en el sistema de grabado la existencia, o no, de la anormalidad manifestada por los involucrados”. Sin embargo, consultado por EL PAÍS, el comisario general Mario Oscar Muller dijo que se trató de “una situación no muy real lo que cuentan". "A mí entender es un vídeo premeditado. En ningún momento la policía de Entre Ríos dice que esta persona ha sido infraccionada y en el video no se demuestra bajo ningún concepto que esta persona ha sido infraccionada. Yo también puedo decir que alguien me quiso cobrar 100.000 pesos pero si no hay nada que lo demuestre, no tiene valor”, dijo Muller.

La indignación motivó a la pareja a enviarle sendas cartas a Macri y el embajador de Brasil en el país, Sérgio Francia Danese. “Argentina, sin duda, es un país maravilloso”, dice el escrito, “Sus encantos naturales, su cultura, gastronomía, y lo más importante, sus ciudadanos. Por desgracia toda esta belleza se tropieza con un problema al que todos los que visitamos el país estamos expuestos, desgraciadamente, por una falla del Gobierno Argentino: la corrupción de los 'Policías de Carreteras', que trabajan, principalmente en la región de Entre Ríos, en la Ruta 14”. “Estimado señor Presidente, quisiera que tomen iniciativas para que nuestros viajes sean más placenteros y que tengamos sólo cosas buenas para decir de Argentina y de su pueblo, tan amigable y cordial”, finaliza la esquela que, hasta el momento, no tuvo respuestas.