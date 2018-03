Cuando un retrato te invita a bailar: el sueño cumplido de una niña admiradora de Michelle Obama

A veces los deseos se cumplen. Apenas hace una semana, Parker Curry, de dos años, miraba embelesada el retrato oficial de Michelle Obama en la Galería Nacional del Retrato en Washington DC. Parecía no creerse que aquella mujer del cuadro fuera real. Días más tarde, y gracias a la 'magia' de las redes sociales, acabó bailando con su admirada Michelle Obama al ritmo de su canción favorita: Shake it out.

El gesto de incredulidad de la niña, que observaba boquiabierta el cuadro oficial de la ex primera dama en el museo capitalino, llamó la atención de Ben Hines, un visitante de Carolina del Norte que sacó su teléfono móvil y captó el momento. La escena tuvo lugar el pasado 1 de marzo. Michelle Obama, imponente en un cuadro de grandes dimensiones (183.2 × 152.7 cm), sentada con un elegante vestido largo blanco y negro con figuras geométricas y unos toques de color en el bajo de la falda; el rostro apoyado en una mano y mirada al frente. Tal como interpretó a la ex primera dama la artista afroamericana Amy Sherald. Fuera del cuadro: una pequeña niña negra, vestida con vivos colores, alza la vista maravillada por lo que ve.

Al llegar a su casa el fotógrafo furtivo compartió la foto en sus redes sociales con intención de contactar a la madre para hacerle llegar una copia. La imagen comenzó a compartirse rápidamente, tanto que llegó hasta el entorno de la ex primera dama, que este martes compartió un baile con su pequeña admiradora a la que recibió con su familia en su oficina. “Parker, estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad de conocerte hoy (y por el gran baile). Sigue soñando en grande… quizás algún día yo observe un retrato tuyo con orgullo”, escribió Michelle Obama en un mensaje acompañado un vídeo del divertido baile con la canción de Taylor Swift.

La imagen de la niña ha generado miles de comentarios que hablan de simbolismo e inspiración. “Por esto es tan importante la presidencia de Obama para este país. Da a los niños y a las niñas afroamericanos la esperanza de que ellos también pueden llegar a ser presidentes algún día”, escribe en Facebook la usuaria Terry Ramsey Haskins. Precisamente cuando se presentó el cuadro, la ex primera dama reflexionó sobre todos los jóvenes que visitarían el museo para verlo “incluidos muchos chicos y chicas de color que no suelen ver sus imágenes expuestas de formas bellas y destacadas. Estoy muy orgullosa de ayudar a hacer ese tipo de historia”.