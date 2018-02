Así es Amy Sherald, la retratista de Michelle Obama

Detrás del retrato de la exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, que a partir de este lunes se exhibe junto al del expresidente Barack Obama en la Galería Nacional de Arte de Washington como es tradición en la Casa Blanca, está la artista Amy Sherald. Esta pintora de 44 años y originaria de Baltimore ha sobrevivido a un trasplante de corazón y comenzó tarde en el campo artístico tarde que, pese a sentir devoción por el arte desde pequeña, no se lanzó a desarrollar su pasión hasta que cumplió 30 años.

Hija de un dentista y una ama de casa, sus padres querían que ella fuera médico, así que desarrolló sus habilidades mientras hojeaba las enciclopedias que la familia tenía en casa, prestando especial atención a las pinturas de Leonardo da Vinci y otros artistas famosos. Su talento para los retratos fue una progresión natural, como ella misma reconoce. “Empecé a ir a la biblioteca a buscar diferentes narraciones de la Historia, como las ideas que existen sobre los negros, pero que normalmente no se ven ni se hablan", explicó la artista en una entrevista al diario Ledger-Enquirer.

ampliar foto Michelle Obama y Amy Sherald junto al retratao de la exprimera dama de Estados Unidos el lunes. getty images

Sherald, que acabó licenciándose en Bellas Artes, es famosa por pintar sujetos afroamericanos con la piel de color gris como “una forma de desafiar el concepto de color como raza”, según define el Museo Nacional de Mujeres Artistas. Muchas de estas obras se pueden ver en su propia cuenta de Instagram donde la artista es muy activa y acumula ya casi los 100.000 seguidores.

Su camino en la pintura no ha sido fácil. A los 39 años, mientras se preparaba para un triatlón, comenzó a sentir fuertes dolores en el pecho y el médico le prohibió realizar cualquier actividad física debido a un problema en el corazón. “El médico me dijo que mi función cardíaca era del 5%. Pasé dos meses en el hospital esperando para recibir un trasplante. Para mí, ese fue el fin del mundo”, contó Sherald en una entrevista a The Baltimore Sun hace dos años. Desde entonces, la artista muestra en la mesa central de su estudio una fotografía del joven donante de corazón que hizo posible que pudiera continuar trabajando con sus pinceles, que tuvo que abandonar durante el año que estuvo de reposo.

El pasado octubre, y tras revisar un portfolio de dos docenas de artistas, el matrimonio Obama eligió a esta artista como la encargada de retratar a Michelle Obama. “Verán en ti la imagen de alguien que se parece a ellas pero ha llegado a las paredes de esta institución americana tan valiosa”, dijo la exprimera dama de Sherald durante la presentación. En el retrato, Michelle aparece con rostro serio, una mano sobre sus piernas cruzadas y otra apoyada en su barbilla y vestida con un largo vestido blanco con figuras geométricas de distintos colores.

“Michelle Obama es extraordinaria, pero también es un tipo de mujer cien por cien accesible para todo tipo de personas, de todos los géneros, en todo el mundo. Y, por lo tanto, se siente simbólicamente en el mundo de alguna manera, de la misma forma que yo quiero que se sientan mis imágenes”, dijo la propia pintora.

Aunque el retrato de la exprimera dama seguro le abrirá muchas puertas, no ha sido su único éxito. Se dio a conocer por ser la primera mujer en ganar el prestigioso concurso de retratos Outwin Boochever de la Portrait Gallery en 2016, destacando entre 2.500 aspirantes. Su obra ganadora Miss Everything (Unsuppressed Deliverance) se exhibió en la Galería Nacional de Retratos de Washington hasta enero de hace un año. Desde entonces compatibiliza las horas en su estudio con sus exposiciones individuales en diferentes museos.