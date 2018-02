La filial británica de Oxfam investiga 26 nuevos casos de abuso sexual

Cartel de Oxfam en Londres. En vídeo, declaraciones de Mike Goldring en el Parlamento británico. SIMON DAWSON (REUTERS) / VÍDEO: REUTERS-QUALITY

La rama británica de la organización no gubernamental Oxfam Gran Bretaña (Oxfam GB) está investigando otros 26 casos de supuesto abuso sexual, según ha informado el director general de la filial británica, Mark Goldring a la agencia France Presse (Afp). La revelación se produce después de que la semana pasada la ONG británica admitiese, tras una investigación periodística publicada en The Sunday Times, que varios cooperantes suyos contrataron prostitutas tras el terremoto de Haití.

El presidente ejecutivo de la filial brtánica de la ONG, Mark Goldring, ha admitido a un comité parlamentario en Londres que entre esos 26 casos de conducta sexual inapropiada se incluyen 16 episodios detectados o denunciados en sus operaciones internacionales tras el caso de Haití. "Realmente queremos que la gente dé un paso adelante", ha dicho Goldring, tras lo que pidió disculpas "de todo corazón" por la conducta de Oxfam Gran Bretaña en este asunto.

El diario The Sunday Times publicó hace ya dos semanas las conclusiones de un informe interno de la ONG que revelaba que ciertos trabajadores, incluido el director de Oxfam en Haití, Roland van Hauwermeiren, habían contratado prostitutas —algunas probablemente menores, aunque este hecho no ha sido probado— durante la operación en Haití. Oxfam GB, en un intento de ser transparentes, hizo público el lunes la investigación de 2011 en la que no hay ni rastro de orgías ni de prostitutas vistiendo la camiseta corporativa de la ONG, como afirmaba la publicación conservadora.

El mismo diario publicó que Oxfam GB conocía las quejas sobre la conducta anterior de dos de sus empleados, entre ellos el propio Van Hauwermeiren, antes de encomendarles cargos de responsabilidad en la gestión del operativo humanitario desplegado tras la catástrofe en el país caribeño.