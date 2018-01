Peña Nieto cancela una visita a Reynosa después de una semana de balaceras

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha aplazado su visita del próximo martes a Reynosa, en el Estado de Tamaulipas, en el norte del país, azotada por la violencia entre distintos grupos del crimen organizado. No es extraño que el mandatario cambie su agenda pública, pero este caso ha llamado la atención por la ambigüedad de las explicaciones de la oficina de Presidencia.

Desde el lunes, Reynosa, en el Estado de Tamaulipas, sufre los embates de la guerra que mantienen grupos criminales por el control de la plaza. Es una situación que se repite periódicamente, camionetas llenas de hombres armados, agarrándose a tiros por toda Reynosa. Esta semana, la batalla se acercó tanto al centro de la ciudad, que las balas se escucharon incluso desde el Palacio Municipal.

Presidencia no ha querido decir por qué Peña Nieto ya no irá a Reynosa. La única explicación que han dado es que la visita "nunca estuvo confirmada, y por ende no se puede hablar de una cancelación". Sin embargo, fuentes del Gobierno local aseguran que la visita estaba prevista: "El martes se iba a inaugurar el último tramo de una vialidad. Pero ayer -miércoles- llamaron de Presidencia, para decir que la visita se iba a reagendar. No dieron motivo, ni dijeron para cuándo se reagenda".

Una persona conocedora de los eventos en que participa la policía del Estado de Tamaulipas ha explicado además a este diario que el Estado Mayor Presidencial, encargado de la seguridad del mandatario, ya se había puesto en contacto con la Secretaría de Seguridad Pública para coordinarse.

Este mismo miércoles, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, del derechista PAN, criticó a la Procuraduría General de la República, PGR, situación que sorprendió por inesperada. Cabeza de Vaca denunciaba que pese a las reiteradas peticiones de las autoridades estatales, la PGR no ha mandado los expedientes de las investigaciones que conciernen al exgobernador Eugenio Hernández, del PRI. "Parecen ocultas", dijo "y están ahí desde hace muchos años".

Las declaraciones de Cabeza de Vaca ocurrían en medio de la cruzada que mantiene otro Gobernador del PAN, Javier Corral, de Chihuahua, contra el Ejecutivo. El Gobierno de Corral acusa al anterior gobernador, Cesar Duarte, del PRI, de desfalco. Corral ha denunciado represalias por parte del Gobierno central por destapar el caso Duarte.

Presidencia no ha comentado si la decisión de no ir a Reynosa responde a las declaraciones del gobernador, a la inseguridad o a otro motivo.